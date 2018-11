У Конора МакГрегора відібрали права за перевищення швидкості

Тепер півроку боєць змішаних єдиноборств не зможе водити автівку

Ірландський боєць UFC Конор МакГрегор на шість місяців позбавлений водійських прав.

30-річний спортсмен був спійманий на перевищенні швидкості у графстві Кілдер.

МакГрегор розігнався до 154 кілометрів на годину у зоні, де не дозволено їхати швидше 100 кілометрів на годину.

Також ірландець повинен виплатити штраф у розмірі тисячі євро, інформує The Mirror.

Після закінчення судового процесу Макгрегор тепло поспілкувався з групою фанатів, що зібралася перед будівлею.

The usual chaotic scenes of Conor McGregor leaving Naas District Court in Co Kildare, where he was disqualified from driving for six months and fined 1,000 euro after admitting Speeding @pa @TheNotoriousMMA pic.twitter.com/3OijhQTuOd