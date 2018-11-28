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    У Конора МакГрегора відібрали права за перевищення швидкості

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    Конор МакГрегор - У Конора МакГрегора відібрали права за перевищення швидкості
    Конор МакГрегор
    Фото: Niall Carson

    Тепер півроку боєць змішаних єдиноборств не зможе водити автівку

    Ірландський боєць UFC Конор МакГрегор на шість місяців позбавлений водійських прав.

    30-річний спортсмен був спійманий на перевищенні швидкості у графстві Кілдер.

    МакГрегор розігнався до 154 кілометрів на годину у зоні, де не дозволено їхати швидше 100 кілометрів на годину.

    Також ірландець повинен виплатити штраф у розмірі тисячі євро, інформує The Mirror.

    Після закінчення судового процесу Макгрегор тепло поспілкувався з групою фанатів, що зібралася перед будівлею.

    На даний момент колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях має серію із двох поразок: у 2017 році МакГрегор програв у боксерському поєдинку Флойду Мейвейзеру, а у жовтні 2018-го – росіянину Хабіб Нурмагомедова.

    Джерело: sportbox.ru

    штраф Конор МакГрегор
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