Малиновський ще має надію на зміну клубу
Руслан Малиновський
Народна правда
Італійська «Аталанта» ще домовляється з «Ґенком» за українця
Півзахисник збірної України Руслан Малиновський все ще має надію та шанси змінити бельгійський з «Ґенк» на інший клуб.
Наразі італійська «Аталанта» веде переговори з бельгійцями щодо трансферу українця. Сума трансферу становитиме 13-14 мільйонів євро, інформує La Gazzetta dello Sport. Сторони домовляються про відсоток від наступної перепродажі футболіста.
Завершення трансферу очкується до кінця наступного тижня.
Руслан Малиновський грає за «Ґенк» з 2015 року. Минулого сезону українець став чемпіоном Бельгії.
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