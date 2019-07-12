Малиновський ще має надію на зміну клубу



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Руслан Малиновський Народна правда

Італійська «Аталанта» ще домовляється з «Ґенком» за українця

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський все ще має надію та шанси змінити бельгійський з «Ґенк» на інший клуб.

Наразі італійська «Аталанта» веде переговори з бельгійцями щодо трансферу українця. Сума трансферу становитиме 13-14 мільйонів євро, інформує La Gazzetta dello Sport. Сторони домовляються про відсоток від наступної перепродажі футболіста.

Завершення трансферу очкується до кінця наступного тижня.

Руслан Малиновський грає за «Ґенк» з 2015 року. Минулого сезону українець став чемпіоном Бельгії.