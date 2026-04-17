Тренер збірної України U19 з футболу прокоментував результати жеребкування Євро-2026

Михайленко: Усі команди дуже рівні і дуже сильні

Україна зіграє з Хорватією, Сербією та Італією

Головний тренер молодіжної збірної України U19 з футболу Дмитро Михайленко прокоментував результати жеребкування фінальної частини юнацького Євро-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Про враження від результатів жеребкування

«Усі команди дуже рівні і дуже сильні, але все залежить від стану підготовки та покоління. Загалом група виглядає максимально рівною», – заявив Михайленко.

Про фаворитів групи

«Фаворити є. Насамперед це Італія – традиційно сильна команда на цьому рівні. Також варто відзначити Сербію: нинішнє покоління вважається одним із найсильніших у них за останні роки. Багато гравців коштують солідних грошей на трансферному ринку і мають серйозний ігровий досвід на найвищому рівні, зокрема в європейських клубах. Ми ж не можемо цим похвалитися, тому саме Італію та Сербію варто вважати фаворитами», – зазначив Михайленко.

Про досвід зустрічей з суперниками на юнацькому рівні

«Ми вже грали проти Сербії у фінальній частині чемпіонату Європи U-17 на Кіпрі. Це був матч-відкриття, і тоді Україна поступилася з рахунком 1:2. Представники цієї збірної, до речі, є кістяком команди «Партизан», яка пройшла «Олександрію» в єврокубках», – заявив тренер.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування фінальної частини Чемпіонату Європи вісім команд розділили на дві групи по чотири учасники. У півфінал пройдуть по дві команди з кожного квартету. Україна потрапила в групу B.

  • Група A: Уельс (країна-господарка), Данія, Німеччина, Іспанія
  • Група B: Хорватія, Сербія, Італія, Україна
