Збірна України з футболу зіграє товариський матч із Данією

Святослав Василик
Національна збірна України зіграє товариський поєдинок проти Данії
фото: AP

Поєдинок заплановано на червень

Данський футбольний союз офіційно оголосила про проведення товариського матчу проти збірної України в місті Оденсе 7 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Данський футбольний союз.

Данія – Україна: що відомо

Обидві команди не пройшли кваліфікацію ЧС-2026, зазнавши поразок у плейоф відбору: «синьо-жовті» програли Швеції у півфіналі, а данці вибули від Чехії у фінальному матчі після, поступившись у серії пенальті.

Данія запланувала два товариських матчі на початок літа: 3 червня гратиме проти учасника Мундіалю ДР Конго, а за чотири дні прийматиме Україну.

В очному матчі Данія та Україна зійдуться вперше за понад 20 років. Востаннє команди зустрічалися ще у кваліфікації Чемпіонату світу-2006 – Україна виграла домашній матч (1:0) та звела виїзний до нічиєї (1:1).

Для національної збірної України цей матч стане другим після зміни головного тренера. Раніше була інформація про товариський поєдинок 31 травня проти Польщі.  

Коли і де збірна України зіграє проти Польщі

Національні команди України та Польщі не змогли пройти плейоф кваліфікації чемпіонату світу (обидві збірні поступилися Швеції), тому влітку гратимуть товариські матчі.

Поєдинок між збірними України та Польщі відбудеться 31 травня у польському місті Вроцлав. Початок – о 21:45 за київським часом.

Востаннє команди зустрічалися у 2024 році товариського поєдинку, тоді поляки здобули перемогу з рахунком 3:1.

Наступні ж офіційні матчі очікують на збірну України у вересні, коли «синьо-жовті» стартують у дивізіоні В Ліги націй виїзним матчем з Угорщиною (25 вересня).

Нагадаємо, Українська асоціація футболу (УАФ) визначилась із трьома кандидатами на посаду головного тренера збірної України після звільнення Сергія Реброва.

На сьогоднішній день визначився остаточний шорт-лист претендентів – «синьо-жовтих» може очолити Мирон Маркевич, Ігор Йовічевич або Андреа Мальдера.

Саме з цього списку і визначать наставника національної команди. Президент УАФ Андрій Шевченко планує зробити остаточний вибір до кінця квітня.

