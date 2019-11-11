У Німеччині футболіст навмисно збив тренера суперника (відео)



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Абрахам збив Кристіана Штрайха sge4ever.de

Захисник «Айнтрахта» Давид Абрахам спровокував безлад на полі

Аргентинський захисник франкфуртського «Айнтрахта» Давид Абрахам спровокував безлад на полі під час матчу 12-го туру чемпіонату Німеччини проти «Фрайбурга».

Він навмисно збив з ніг тренера суперника Кристіана Штрайха. Інцидент стався наприкінці поєдинку, коли команда Абрахама програвала – 0:1.

Лава запасних та персонал «Фрайбурга» накинулися на Абрахама. Арбітр показав порушнику пряму червону картку.

Абрахам виступає за «Айнтрахт» з 2015 року. Поточного сезону він уже зіграв у восьми поєдинках чемпіонату, в яких забив один м’яч.