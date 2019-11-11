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    У Німеччині футболіст навмисно збив тренера суперника (відео)

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    Абрахам збив&nbsp;Кристіана Штрайха - У Німеччині футболіст навмисно збив тренера суперника (відео)
    Абрахам збив Кристіана Штрайха
    sge4ever.de

    Захисник «Айнтрахта» Давид Абрахам спровокував безлад на полі

    Аргентинський захисник франкфуртського «Айнтрахта» Давид Абрахам спровокував безлад на полі під час матчу 12-го туру чемпіонату Німеччини проти «Фрайбурга».

    Він навмисно збив з ніг тренера суперника Кристіана Штрайха. Інцидент стався наприкінці поєдинку, коли команда Абрахама програвала – 0:1.

    Лава запасних та персонал «Фрайбурга» накинулися на Абрахама. Арбітр показав порушнику пряму червону картку.

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    Абрахам виступає за «Айнтрахт» з 2015 року. Поточного сезону він уже зіграв у восьми поєдинках чемпіонату, в яких забив один м’яч.  

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