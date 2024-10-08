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У Німеччині суддя призначив два курйозні пенальті, бо гравці забули правила футболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
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У Німеччині суддя призначив два курйозні пенальті, бо гравці забули правила футболу
Захисник «Магдебурга» підібрав м'яч після фолу партнера по команді, не чекаючи рішення арбітра про зупинку гри

Гра Другої Бундесліги перетворилася на справжній абсурд, який рідко де можна зустріти у сучасному футболі

У 8 турі Другої німецької Бундесліги сталася приголомшлива подія. Ця ліга рідко дає багато приводів для обговорення, але нещодавно відбувся дуже дивний матч, який просто неможливо не помітити.

Як інформує Трибуна, мова йде про гру між «Магдебургом» та «Гройтером». Вже на 13 хвилині поєдинку стався абсурдний для професійного футболу момент.

Захисник «Гройтера» Гедеон Юнг вирішив взяти м'яч руками після пасу свого голкіпера Науеля Нолла – ймовірно, щоб самому виконати вільний удар. Але м'яч все ще був у грі, і суддя справедливо призначив пенальті.

Господарі поля не змогли його реалізувати (Нолл відбив удар), але їм вдалося переправити м'яч у сітку після рикошету.

Втім, це була не єдина «гандбольна» драма в цьому матчі. Наприкінці першого тайму подібний пенальті був призначений на іншому кінці поля.

Захисник «Магдебурга» підібрав м'яч після фолу партнера по команді, не чекаючи рішення арбітра про зупинку гри, мабуть, забувши про правило грати до свистка. Тож арбітр призначив пенальті, а не штрафний удар.

У підсумку, гра закінчилася з рахунком 2:2.

«Магдебург» ще не зазнав жодної поразки у восьми турах чемпіонату і знаходиться на другому рядку турнірної таблиці, лише на один бал поступаючись «Фортуні». «Гройтер Фюрт» перебуває на 10-й позиції, не перемагаючи вже в чотирьох турах поспіль.

Нагадаємо, колишній гравець молодіжної збірної Росії з футболу Тимур Осмоловський був ліквідований бійцями ЗСУ. Про це повідомляє у своїх соцмережах фермерське господарство Валаамського монастиря «Валаамська ферма», де окупант влітку минулого року був послушником-скотарем.

Осмоловський був вихованцем майкопського футболу та грав на позиції нападника. Він грав за клуб «Строгіно», а потім за молодіжні команди грозненського «Ахмата» , ЦСКА, а 1 серпня 2020 став гравцем московського «Спартака». Також Осмоловський зіграв п'ять матчів за молодіжну збірну Росії (вік гравців до 20 років).

Окупант завершив професійну кар'єру у 2023 році.

За даними «Валаамської ферми», Осмоловський був ліквідований 25 вересня внаслідок атаки дрону.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Німеччина

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