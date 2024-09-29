Перемога України у війні не була ціллю союзників: кандидат у канцлери Німеччини здивував заявою

Союзники України ніколи не мали на меті перемогу Києва над РФ, вважає Мерц

Німецька опозиція вважає, що союзники почали діяти надто пізно і зробили надто мало

Лідер консервативного блоку ХДС/ХСС, найбільшої опозиційної сили в Бундестазі, кандидат у канцлери Фрідріх Мерц заявив, що перемога України у війні ніколи не була ціллю союзників. Про це йшлося в інтервʼю Мерца Bild.

На його думку, союзники України ніколи не мали на меті перемогу Києва над РФ.

«Я дотримувався думки, і канцлер сказав це в урядовій заяві через три дні після початку війни, що насправді ми зараз допомагаємо Україні – він цього не говорив – не щоб виграти цю війну, а щоб не програти. Україна ніколи не зможе перемогти Росію, це ніколи не було метою», – сказав Мерц.

Проте, як пояснив Мерц, для нього перемога означає поновлення суверенітету над своєю територією.

«А Росія має припинити нападати на цю країну. Ми повинні зробити все, щоб Росія вважала продовження війни із застосуванням військової сили безнадійним. І ми досить далекі від цього», – заявив він.

За словами Мерца, станом на сьогодні, після двох з половиною років війни, ситуація жахлива. Мерц наголосив, що вони почали діяти надто пізно і зробили замало.

Раніше Бундестаг погодив пропозицію німецького уряду щодо збільшення фінансування військової підтримки України. Йдеться про приблизно 400 млн євро.

Нагадаємо, уряд Німеччини у четвер, 19 вересня, оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги, який, серед іншого, містить танки Leopard, зенітні установки та безпілотники.

До слова, у жовтні президент США Джо Байден відвідає Німеччину. Під час його візиту Берлін планує запросити також лідерів Франції і Британії, щоб обговорити підтримку України.

Як відомо, Сполучені Штати Америки надали Україні оборонну допомогу на загальну суму $7,9 млрд, до якої, зокрема, увійшли додаткова батарея ППО Patriot, дрони та ракети великої дальності.