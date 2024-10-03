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Німеччина вводить жорсткі правила для біженців з України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Німеччина вводить жорсткі правила для біженців з України
Німеччина змінює правила щодо українців
фото із відкритих джерел

Німеччина всерйоз взялась за працевлаштування біженців

З 1 січня 2025 року біженцям у ФРН знижуватимуть розмір допомоги (Bürgergeld) на 30% протягом трьох місяців, якщо вони відхилять розумну пропозицію щодо працевлаштування. Про це повідомляє ntv із посиланням на джерела в уряді країни, пише Deutsche Welle.

«При цьому вважатиметься нормою, якщо дорога на запропоновану роботу і назад займає до трьох годин на день. Крім того, тому, хто пропустить призначений прийом у центрі зайнятості, загрожуватиме 30% скорочення соцвиплат на один місяць»,  – зазначає Deutsche Welle.

Зміни ініціював міністр праці Хубертус Хайль, заходи спрямовані на те, щоб отримувачі грошової допомоги виходили на роботу.

Для тих, хто після отримання Bürgergeld влаштувався на роботу та пропрацював щонайменше рік, передбачено бонус у розмірі тисячі євро.

Нагадаємо, інтеграція українських біженців у німецький ринок праці довгий час була на низькому рівні, але зараз показники почали різко зростати. Тільки у вересні 8500 громадян України розпочали роботу на первинному ринку праці, навчання або самозайнятості – це більш ніж удвічі більше, ніж у вересні 2023 року.

До слова, з 1 жовтня набувають чинності нові правила реєстрації автомобілів для біженців з України, які мешкають у Німеччині понад рік. Тепер їм необхідно пройти реєстрацію транспортних засобів, отримати німецькі номери та сплатити мита. Ці зміни покликані покращити контроль за дорожньою ситуацією, проте викликають питання щодо їх реалізації та впливу на переселенців.  

 

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Теги: навчання українці ринок міністр Німеччина правила біженці

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