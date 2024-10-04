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Євросоюз проголосував за збільшення тарифів на електромобілі з Китаю – Bloomberg

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Євросоюз проголосував за збільшення тарифів на електромобілі з Китаю – Bloomberg
Спочатку голосування було призначене на 25 вересня. Проте з метою проведення додаткових переговорів із Китаєм його перенесли
фото з відкритих джерел

Європейська комісія тепер може приступити до впровадження мит, які діятимуть протягом п'яти років

Представники ЄС 4 жовтня проголосували за введення тарифів у розмірі до 45% на електромобілі з Китаю, що, у разі набуття чинності, може посилити торговельну напруженість у відносинах з Пекіном. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

10 країн-членів проголосували за ці зміни, Німеччина і чотири інші держави були проти, а 12 утрималися. Це рішення прокладає шлях до остаточного введення мит.

Європейська комісія тепер може приступити до впровадження мит, які діятимуть протягом п'яти років, сказали співрозмовники агентства, які говорили на умовах анонімності. Комісія заявляла, що мита можуть бути скасовані, якщо Китай розгляне занепокоєння ЄС.

Представники ЄС проголосували після того, як розслідування виявило, що Китай несправедливо субсидував свою промисловість. Пекін заперечує це твердження і погрожує запровадити власні тарифи на європейську молочну, коньячну, свинячу та автомобільну галузі.

Спочатку голосування було призначене на 25 вересня. Проте з метою проведення додаткових переговорів із Китаєм його перенесли.

Нагадаємо, після голосування ЄС щодо остаточного підвищення тарифів на китайські електромобілі Пекін та Брюссель продовжать вести переговори з цього питання

Euractiv нагадує, що Єврокомісія запропонувала китайським виробникам ввести мінімальні ціни на електромобілі, що постачаються в єврозону, щоб урівноважити нібито ринкові коливання від державних субсидій Китаю в цю галузь.

При цьому для скасування вже чинних тимчасових тарифів необхідно набрати 15 із 27 голосів. Наразі про те, що не підтримають торговельних обмежень щодо Китаю, заявили Кіпр, Мальта, Угорщина, Іспанія та Словаччина. Швеція та Чехія остаточного рішення ще не ухвалили.

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Теги: Німеччина тарифи Китай Електромобілі промисловість розслідування

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