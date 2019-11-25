У Парагваї футболіст вкусив суперника під час матчу (відео)
У Парагваї футболіст вкусив суперника
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Захисника «Серро Портеньо» вилучили за неспортивну поведінку
Захисник парагвайської команди «Серро Портеньо» Фернандо Амореб’єта заробив вилучення наприкінці гостьового поєдинку чемпіонату країни з футболу проти «Олімпії Асуньсьон».
Захисник зійшовся в боротьбі за м’яч з форвардом суперника Нестором Камачо. Форвард вдарив Амореб’єту ліктем, а той у відповідь вкусив його.
Команди догравали матч у меншості, оскільки арбітр вилучив обох учасників зіткнення. Поєдинок закінчився перемогою «Олімпії» - 4:2.