УЄФА не збирається переносити матчі з України, навіть якщо введуть воєнний стан



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Юнацька команда «Динамо» та полтавська «Ворскла» зіграють свої матчі у вівторок і четвер, як і було заплановано

У Європейській футбольній асоціації (УЄФА) заявили, що матчі єврокубків не будуть перенесені з України, незважаючи на введення у країні воєнного стану.

Про це інформує 112.ua з посиланням на AP.

Вже на цьому тижні Полтаву вперше в історії відвідає лондонський «Арсенал», який зіграє з «Ворсклою» матч Ліги Європи. На цей поєдинок вже викупили понад 20 тисяч квитків.

Матч відбудеться 29 листопада, початок о 19:55.

«Ми підтверджуємо, що матч буде проведено відповідно до запланованого графіка. Як і у всіх зустрічах під егідою УЄФА, буде вжито всіх необхідних заходів безпеки», - повідомили в УЄФА.

Окрім того, зазначимо, що вже завтра, 27 листопада, відбудеться матч-відповідь другого раунду «шляху чемпіонів» Юнацької ліги УЄФА, у якому «Динамо» U19 прийматиме однолітків із брюссельського «Андерлехта».

Гості вже прибули до Києва. Команди повинні зіграти на стадіоні «Динамо» ім. Валерія Лобановського, початок зустрічі – о 17:00.

Нагадаємо, введення воєнного стану в Україні почалося після вчорашнього конфлікту в Азовському морі, коли російський катер протаранив український буксир. Пізніше екіпажі українських кораблів були захоплені російським спецназом.