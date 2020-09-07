«Хочеться плакати». Провідна українська атлетка показала, в яких умовах тренується в рідному місті



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Ольга Ляхова не може залишатися вдома довго, бо не має де тренуватися Світлина - Володимир Волков

Ольга Ляхова здивована, що на її батьківщині не здатні побудувати одного нормального стадіону

Дворазова чемпіонка ІІ Європейських ігор, дворазова призерка чемпіонатів континенту Ольга Ляхова розповіла, в яких умовах вона тренується в рідному місті – Кременчуці на Полтавщині.

«Стадіон в моєму рідному місті – хочеться плакати, - підписала цю світлину Ляхова. – Умови, можна сказати, неприпустимі для здоров'я спортсменів. Невже в такому великому місті, як Кременчук не можна побудувати хоч одного гідного стадіону? І цим прививати здоровий спосіб життя до населенню?

За всі роки в спорті я не могла залишатися вдома довше, ніж на один тиждень тільки через брак інфраструктури в нашому місті. Який є вихід з цієї ситуації?»

У таких умовах готуються легкоатлети в Кременчуку

Нагадаємо, що нещодавно Ольга Ляхова стала чемпіонкою України з бігу на 800 м.