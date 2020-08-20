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    В Одесі відбудеться Всеукраїнський фестиваль пляжних видів спорту

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    В Одесі відбудеться Всеукраїнський фестиваль пляжних видів спорту

    21-23 серпня пройде Всеукраїнський фестиваль пляжних видів спорту «Ukrainian Beach Games»

    З 21 по 23 серпня 2020 року в Одесі відбудеться Всеукраїнський фестиваль пляжних видів спорту «Ukrainian Beach Games».

    В рамках програми фестивалю пройдуть професійні змагання з таких видів спорту: пляжний бейсбол, пляжний волейбол, пляжний футбол, пляжний бадмінтон, регбі, фрізбі, футволей і чирлідінг.

    Для всіх любителів спорту і активного способу життя організатори підготували розважальну програму.

    Урочисте відкриття Всеукраїнського фестивалю пляжних видів спорту «Ukrainian Beach Games» відбудеться 22 серпня 2020 року о 14:00 за адресою:

    м. Одеса, 14-а станція Великого Фонтану, Центр пляжних видів спорту міста Одеси.

    Змагання пройдуть за підтримки Одеської міської ради. 

    спорт Одеса волейбол фестиваль регбі бейсбол пляжний футбол пляжний волейбол бадмінтон
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