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    Українець став одним з найкращих у матчі чемпіонату Іспанії

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    Андрій Лунін - Українець став одним з найкращих у матчі чемпіонату Іспанії
    Андрій Лунін
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    Наш воротар «Леганеса» Андрій Лунін отримав високу оцінку за поєдинок проти «Еспаньола»

    Український воротар «Леганеса» Андрій Лунін став одним з найкращих у матчі 37-го туру чемпіонату Іспанії проти «Еспаньола».

    Попри поразку 0:2 він отримав 7 балів від порталу WhoScored.

    Вищу оцінку за поєдинок у складі «Леганеса» отримав лише Хуанфран – 7,4.

    Лунін у зазначеному матчі зробив 5 сейвів, 27 з 37-ми точних передач.

    Нагадаємо, Андрій Лунін виступає за «Леганес» на умовах оренди з «Реалу». Раніше повідомлялося, що тренер мадридців Зінедін Зідан планує повернути українця до складу своєї команди.

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