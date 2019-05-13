Українець став одним з найкращих у матчі чемпіонату Іспанії



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Наш воротар «Леганеса» Андрій Лунін отримав високу оцінку за поєдинок проти «Еспаньола»

Український воротар «Леганеса» Андрій Лунін став одним з найкращих у матчі 37-го туру чемпіонату Іспанії проти «Еспаньола».

Попри поразку 0:2 він отримав 7 балів від порталу WhoScored.

Вищу оцінку за поєдинок у складі «Леганеса» отримав лише Хуанфран – 7,4.

Лунін у зазначеному матчі зробив 5 сейвів, 27 з 37-ми точних передач.

Нагадаємо, Андрій Лунін виступає за «Леганес» на умовах оренди з «Реалу». Раніше повідомлялося, що тренер мадридців Зінедін Зідан планує повернути українця до складу своєї команди.