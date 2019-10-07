У Росії зафіксовано рекордне зростання випадків допінгу в спорті



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Російському спорту загрожує відсторонення від двох наступних олімпіад

У Росії рекордно зросла кількість порушень антидопінгових правил у спорті.

За дев’ять місяців поточного року виявлено вже 165 подібних випадків. За весь 2018 виявлено всього 146 таких випадків, інформує Р-Спорт.

За словами очільника російського антидопінгового аґентства Юрія Гануса наразі мова може йти про відсторонення російських спортсменів від участі в літній Олімпіаді-2020 в Токіо та від зимової Олімпіади-2022 у Пекіні.

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