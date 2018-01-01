У Росії заговорили про можливу смерть інформатора WADA Родченкова

В РФ стрверджують, що смерть Родченкова більше вигідніша США, ніж Росії

Екс-президент Всеросійської федерації легкої атлетики Валентин Балахнічев прокоментував інформацію про те, що інформатор WADA Григорій Родченков зробив пластичну операцію. Балахінчев зазначив, що людина, схожа на Родченкова, з'явився на телеканалі CBS і заявила, що президент Росії Володимир Путін хоче усунути його. «Смішно всерйоз



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Валентин Балахнічев. Фото: Спорт-Експрес

В РФ стрверджують, що смерть Родченкова більше вигідніша США, ніж Росії

Екс-президент Всеросійської федерації легкої атлетики Валентин Балахнічев прокоментував інформацію про те, що інформатор WADA Григорій Родченков зробив пластичну операцію.

Балахінчев зазначив, що людина, схожа на Родченкова, з'явився на телеканалі CBS і заявила, що президент Росії Володимир Путін хоче усунути його.

«Смішно всерйоз стверджувати, що людина, яка з'явилася в кадрі, є Родченков. Ним міг бути взагалі хто завгодно. Це просто несерйозно. Який сенс тоді йому було робити пластичну операцію, якщо він з'явився в кадрі і фактично розсекретив себе. Мені здається, це якийсь фейк. Навіть не хочеться займатися розслідуваннями. Напевно все це робиться, щоб продовжити скандал. Інших причин я не бачу», - сказав Валентин Балахічев.

Він також додав, що смерть Родченкова більше вигідніша США, ніж Росії.

«Ніхто не може робити такі висновки, але Родченков, після всього що він зробив, дійсно нікому більше не потрібен. Якщо вже й говорити про його можливу смерть, то вона куди більше на руку американським спецслужбам, ніж Росії. Але, як то кажуть, дай Бог йому здоров'я», - завершив Балахнічев.