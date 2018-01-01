У російських гандболісток за допінг відібрали медалі чемпіонату Європи

Росіянки були позбавлені срібних нагород

Європейська гандбольна федерація (EHF) анулювала результати гравців жіночої молодіжної збірної Росії на чемпіонаті Європи-2017 (дівчата не старше 19 років). Про це інформує прес-служба організації, передають російські ЗМІ. Росіянки були позбавлені срібних медалей через порушення антидопінгових правил. Як повідомляє EHF, аналізи Антоніни



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Фото «СЭ»

Росіянки були позбавлені срібних нагород

Європейська гандбольна федерація (EHF) анулювала результати гравців жіночої молодіжної збірної Росії на чемпіонаті Європи-2017 (дівчата не старше 19 років).

Про це інформує прес-служба організації, передають російські ЗМІ.

Росіянки були позбавлені срібних медалей через порушення антидопінгових правил.

Як повідомляє EHF, аналізи Антоніни Скоробогатченко, Марії Дувакіноїі та Марії Дудіної дали позитивний результат.

Дослідження взятих на молодіжному ЧЄ-2017 проб в акредитованій WADA лабораторії вказало на використання мельдонію. При цьому було враховано той факт, що заборонені речовини застосовувалися ненавмисно.

Гандболістки відсторонені від змагань на 20 місяців, їхні результати – срібло на ЧЄ-2017 – анульовані. Дискваліфікації буде діяти з 12 вересня 2017 року.

Також зазначається: згідно з правилами EHF, у разі виявлення допінгу у двох і більше членів збірної на національну федерацію можуть бути накладені санкції. У зв'язку з цим відкрито розгляд відносно Федерації гандболу Росії, рішення по даній справі очікується у найближчі кілька місяців.

Чемпіонат Європи серед молодіжних жіночих команд (U19) пройшов у Словенії з 7 липня по 6 серпня 2017 року. Росіянки стали другими, програвши у фіналі Франції з рахунком 26:31.