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    У «Шахтар» може перейти ганський півзахисник з чемпіонату Норвегії (відео)

    26-річний футболіст не бажає продовжувати свою кар'єру у нинішньому клубі
    Півзахисник «Олесунна» Едвін Джасі виявив бажання покинути норвезький клуб. Про це повідомляє Ghana Soccernet. Зазначається, що 26-річний ганець може продовжити кар'єру у «Шахтарі», «Ньюкаслі», «Норвічі», «Ноттінгем Форест» або «Хетафе». Його контракт з
    • Сьогодні, 14:19
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    Едвін Джасі. Фото sportsworldghana
    Едвін Джасі. Фото sportsworldghana

    26-річний футболіст не бажає продовжувати свою кар'єру у нинішньому клубі

    Півзахисник «Олесунна» Едвін Джасі виявив бажання покинути норвезький клуб.

    Про це повідомляє Ghana Soccernet.

    Зазначається, що 26-річний ганець може продовжити кар'єру у «Шахтарі», «Ньюкаслі», «Норвічі», «Ноттінгем Форест» або «Хетафе».

    Його контракт з «Олесунном» розрахований до грудня 2018 року.

    У поточному сезоні ганський футболіст провів 27 матчів у складі «Олесунна», в яких забив шість голів і зробив три результативні передачі.

    Нарізка з вдалими діями Джасі за 2016 рік:

    Джерело: ua.tribuna.com

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