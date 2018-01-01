У «Шахтар» може перейти ганський півзахисник з чемпіонату Норвегії (відео)
- Сьогодні, 14:19
-
Розсилка
Едвін Джасі. Фото sportsworldghana
26-річний футболіст не бажає продовжувати свою кар'єру у нинішньому клубі
Півзахисник «Олесунна» Едвін Джасі виявив бажання покинути норвезький клуб.
Про це повідомляє Ghana Soccernet.
Зазначається, що 26-річний ганець може продовжити кар'єру у «Шахтарі», «Ньюкаслі», «Норвічі», «Ноттінгем Форест» або «Хетафе».
Його контракт з «Олесунном» розрахований до грудня 2018 року.
У поточному сезоні ганський футболіст провів 27 матчів у складі «Олесунна», в яких забив шість голів і зробив три результативні передачі.
Нарізка з вдалими діями Джасі за 2016 рік:
Джерело: ua.tribuna.com