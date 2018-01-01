У «Шахтар» може перейти ганський півзахисник з чемпіонату Норвегії (відео)

26-річний футболіст не бажає продовжувати свою кар'єру у нинішньому клубі

Півзахисник «Олесунна» Едвін Джасі виявив бажання покинути норвезький клуб. Про це повідомляє Ghana Soccernet. Зазначається, що 26-річний ганець може продовжити кар'єру у «Шахтарі», «Ньюкаслі», «Норвічі», «Ноттінгем Форест» або «Хетафе». Його контракт з



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Едвін Джасі. Фото sportsworldghana

26-річний футболіст не бажає продовжувати свою кар'єру у нинішньому клубі

Півзахисник «Олесунна» Едвін Джасі виявив бажання покинути норвезький клуб.

Про це повідомляє Ghana Soccernet.

Зазначається, що 26-річний ганець може продовжити кар'єру у «Шахтарі», «Ньюкаслі», «Норвічі», «Ноттінгем Форест» або «Хетафе».

Його контракт з «Олесунном» розрахований до грудня 2018 року.

У поточному сезоні ганський футболіст провів 27 матчів у складі «Олесунна», в яких забив шість голів і зробив три результативні передачі.

Нарізка з вдалими діями Джасі за 2016 рік:

Джерело: ua.tribuna.com