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    У Швейцарії відмовилися від ідеї назвати тенісний корт на честь Федерера

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    Роджер Федерер - У Швейцарії відмовилися від ідеї назвати тенісний корт на честь Федерера
    Роджер Федерер

    У минулому році була зроблена спроба перейменувати на честь Федерера базельський стадіон St. Jakobshalle Arena, однак ініціатива провалилася на голосуванні в місцевому муніципалітеті

    Організатори тенісного турніру в швейцарському Базелі хотіли перейменувати центральний корт на честь уродженця міста Роджера Федерера, проте вони зіткнулися з політичною проблемою, яка не дозволила змінити назву.

    «Головний аргумент полягав у тому, що Швейцарія і Базель подібним чином вшановують тільки мертвих людей. Федерер - це бренд, якому потрібні гроші. Роджер найпопулярніший амбасадор Швейцарії.

    Оскільки він говорить на базельському діалекті, люди мають високу ідентифікацію з ним. Він народився в цьому місті і жив тут 16 років, відвідував школу, і його першим тенісним клубом був Old Boys Basel. Тут він одружився, а його батьки живуть в Базелі. У всьому світі він добре відомий, тому він дійсно популярний не тільки як спортсмен», - наводить слова радника Мартіни Бернасконі Tennis World USA.

    У минулому році була зроблена спроба перейменувати на честь Федерера базельський стадіон St. Jakobshalle Arena, однак ініціатива провалилася на голосуванні в місцевому муніципалітеті.

    Джерело: Чемпионат.com

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