У Сіднеї вирішили знести головний стадіон Олімпійських ігор 2000 року
- 24 Листопада, 10:47
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На його місці побудуть нову арену за майже один мільярд доларів
Олімпійський стадіон літніх Олімпійських ігор 2000 року у Сіднеї (Австралія) буде знесено.
Водночас, на його місці буде побудована нова спортивна арена, повідомляє Reuters.
Зауважимо, що стадіон у Сіднеї був відкритий у 1999 році. Він вміщував більше 80 тисяч чоловік.
Планується, що нова крита арена буде розрахована на 75 тисяч глядачів.
Будівництво почнеться у 2019 році, а загальна вартість проекту оцінюється у 965 мільйонів євро.
Окрім того, буде знесений стадіон Sydney Football Stadium (місткість - 44 тисячі чоловік), побудований у 1988 році.
Замість нього буде побудована арена на 30 тисяч глядачів. Вартість цього проекту оцінюється у близько 320 мільйонів євро.
Абсолютний глядацький рекорд на олімпійському стадіоні у Сіднеї був встановлено 1 жовтня 2000 року – церемонію закриття літніх Олімпійських ігор відвідало 114 714 осіб.
У 2003 році стадіон місцем проведення фінального поєдинку Чемпіонату світу з регбі. Досить часто на стадіоні проводили домашні матчі збірні Австралії з крикету, регбі та футболу, нерідко використовувався як концертний майданчик.