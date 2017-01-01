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    У Сіднеї вирішили знести головний стадіон Олімпійських ігор 2000 року

    На його місці побудуть нову арену за майже один мільярд доларів
    Олімпійський стадіон літніх Олімпійських ігор 2000 року у Сіднеї (Австралія) буде знесено. Водночас, на його місці буде побудована нова спортивна арена, повідомляє Reuters. Зауважимо, що стадіон у Сіднеї був відкритий у 1999 році. Він вміщував більше 80 тисяч чоловік. Планується, що нова крита арена буде розрахована на 75 тисяч глядачів.
    • 24 Листопада, 10:47
    • Розсилка

    На його місці побудуть нову арену за майже один мільярд доларів

    Олімпійський стадіон літніх Олімпійських ігор 2000 року у Сіднеї (Австралія) буде знесено.

    Водночас, на його місці буде побудована нова спортивна арена, повідомляє Reuters.

    Зауважимо, що стадіон у Сіднеї був відкритий у 1999 році. Він вміщував більше 80 тисяч чоловік.

    Планується, що нова крита арена буде розрахована на 75 тисяч глядачів.

    Будівництво почнеться у 2019 році, а загальна вартість проекту оцінюється у 965 мільйонів євро.

    Окрім того, буде знесений стадіон Sydney Football Stadium (місткість - 44 тисячі чоловік), побудований у 1988 році.

    Замість нього буде побудована арена на 30 тисяч глядачів. Вартість цього проекту оцінюється у близько 320 мільйонів євро.

    Абсолютний глядацький рекорд на олімпійському стадіоні у Сіднеї був встановлено 1 жовтня 2000 року – церемонію закриття літніх Олімпійських ігор відвідало 114 714 осіб.

    У 2003 році стадіон місцем проведення фінального поєдинку Чемпіонату світу з регбі. Досить часто на стадіоні проводили домашні матчі збірні Австралії з крикету, регбі та футболу, нерідко використовувався як концертний майданчик.

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