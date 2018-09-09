У складі збірної України на матч зі Словаччиною - одна зміна у порівнянні з грою у Чехії
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Розсилка
Микита Бурда замінив Сергія Кривцова
Національна збірна України визначилася зі складом на матч 2-го туру Ліги націй УЄФА з футболу проти Словаччини.
У складі «синьо-жовтих» у порівнянні з попереднім поєдинком у Чехії відбулася одна зміна – Бурда гратиме у центрі захисту замість Кривцова.
Інші ж 10 гравців зіграють зі стартових хвилин у другому поєдинку поспіль.
Склад України: 12. П’ятов, 2. Матвієнко, 5. Бурда, 20. Ракицький, 6. Степаненко, 7. Ярмоленко, 8. Маліновський, 10. Коноплянка, 11. Марлос, 18. Яремчук, 22. Караваєв.
Запасні: 1. Бойко, 23. Лунін, 3. В. Кравець, 4. Кривцов, 9. Селезньов, 13. Цуріков, 14. Буяльський, 15. Циганков, 16. Сидорчук, 17. Зінченко, 19. Макаренко, 21. Данченко.
Наша роздягальня!#МиЗбірна #УкраїнаСловаччина pic.twitter.com/71rTkRxAOr— ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) 9 вересня 2018 р.
Склад Словаччини: Дубравка, Шатка, Шкртел, Шкриньяр, Губочан, Куцка, Гамшик, Лоботка, Мак, Немец, Вайсс.
Запасні: 1. Козачик, 12. Шулла, 2. Вальєнт, 5. Дьйомбер, 6. Грегуш, 8. Дуда, 9. Пачинда, 10. Руснак, 13. Грошовськи, 16. Мазань, 18. Сабо, 21. Дюриш.
Матч Україна - Словаччина у Львові розпочнеться о 16:00.