У складі збірної України на матч зі Словаччиною - одна зміна у порівнянні з грою у Чехії



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Микита Бурда замінив Сергія Кривцова

Національна збірна України визначилася зі складом на матч 2-го туру Ліги націй УЄФА з футболу проти Словаччини.

У складі «синьо-жовтих» у порівнянні з попереднім поєдинком у Чехії відбулася одна зміна – Бурда гратиме у центрі захисту замість Кривцова.

Інші ж 10 гравців зіграють зі стартових хвилин у другому поєдинку поспіль.

Склад України: 12. П’ятов, 2. Матвієнко, 5. Бурда, 20. Ракицький, 6. Степаненко, 7. Ярмоленко, 8. Маліновський, 10. Коноплянка, 11. Марлос, 18. Яремчук, 22. Караваєв.

Запасні: 1. Бойко, 23. Лунін, 3. В. Кравець, 4. Кривцов, 9. Селезньов, 13. Цуріков, 14. Буяльський, 15. Циганков, 16. Сидорчук, 17. Зінченко, 19. Макаренко, 21. Данченко.

Склад Словаччини: Дубравка, Шатка, Шкртел, Шкриньяр, Губочан, Куцка, Гамшик, Лоботка, Мак, Немец, Вайсс.

Запасні: 1. Козачик, 12. Шулла, 2. Вальєнт, 5. Дьйомбер, 6. Грегуш, 8. Дуда, 9. Пачинда, 10. Руснак, 13. Грошовськи, 16. Мазань, 18. Сабо, 21. Дюриш.

Матч Україна - Словаччина у Львові розпочнеться о 16:00.