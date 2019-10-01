«Ламало все тіло»: атлетка Олена Собчук про те, як ледь не здобула медалі чемпіонату світу



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Олена Собчук зупинилася в кроці від п'єдесталу Волинь-нова

Четверте місце не сильно засмутило найкращу з наших скороходок

Майже три дні минуло після змагань зі спортивної ходьби на 50 км на чемпіонаті світу у Досі, але спогади про ту нелегку ніч живі і досі. Найшвидше з українок – четвертою – фінішувала Олена Собчук.

Олено, чимало людей хвилювалися за спортсменів, за те, які наслідки змагання на 50-кілометровій дистанції можуть мати для вашого організму. Як зараз почуваєтеся?

Набагато краще, ніж напередодні. Наступного дня після старту до самого вечора не могла відійти: мене нудило, ламало все тіло. А сьогодні добре поспала, ніби друге дихання відкрилося, з’явився апетит, вже є якийсь рух у тілі і більше енергії. Дуже допомогла наша команда, лікар і масажист. Якби не вони, думаю, мені було б набагато важче відновлюватися. Сподіваюся, далі буде ще краще.

Але попри не найкраще самопочуття ви пішли підтримувати дівчат на 20-ку?

Так, ми мало того, що всю попередню ніч не спали, бо йшли, так ще і вдень не змогли заснути – настільки ламало тіло. Але ж це наша команда, наші друзі. Як же ми могли не піти їх підтримати?! Ми за них хвилювалися, вболівали. І хлопців ще обов’язково підемо підтримувати на 20-ці.

Перший рік після декрету. Перший рік на 50-ці. І відразу шосте місце на Кубку Європи на цій дистанції і четверте на чемпіонаті світу. Більше того, був момент, коли ви були дуже близько до бронзи. Пам’ятаєте, коли почали наздоганяти італійку Елеонору Джорджі?

Дуже добре пам’ятаю! Бачила її у 50 метрах перед собою, хоча ще за п’ять кілометрів до того вона була на відстані 500 метрів. Мені всі кричали, що вона ось-ось, переді мною, і ще трішки – і я її наздожену. І от я бачу її вже перед собою, бачу ціль, намагаюся її наздогнати – і в той же момент вона тікає. Я наздоганяю, а вона ще швидше йде. Не знаю, наскільки вона прискорилася, але вона дуже швидко пішла. Можливо, це досвід, можливо, перед тим їй було погано і потім стало легше.

Не можу сказати, що аж надто засмутилася, адже вона досвідченіша спортсменка і на сьогодні сильніша. Але мені ще є над чим працювати, до чого прагнути і, думаю, з нею можна боротися. Вона моя конкурентка. Вона запалила в мені такий вогонь, що мені дуже сильно хочеться з нею поборотися. Раніше Елеонора здавалася мені недосяжною спортсменкою, думала, що мені до неї далеко. Але такі змагання показують, що немає непереможних, всі рівні і з усіма можна боротися.

Джерело: Федерація легкої атлетики України