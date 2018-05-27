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    У Суперкубку УЄФА вперше зіграють команди з одного міста

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    Суперкубок Європи 2018. Фото: Getty Images - У Суперкубку УЄФА вперше зіграють команди з одного міста
    Суперкубок Європи 2018. Фото: Getty Images

    Суперкубок Європи пройде 15-го серпня

    У матчі за Суперкубок Європи вперше в історії турніру зіграють дві команди, які представляють одне місто.

    Від Ліги чемпіонів право поборотися за ще один євротрофей на старті наступного сезони зобув мадридський «Реал», обігравши у фінальному матчі «Ліверпуль» (3:1).

    Переможцем Ліги Європи став ще один клуб з Мадрида – «Атлетико», який переміг в турнірі, обігравши французький «Марсель» в фіналі (3:0).

    Нагадаємо, що Суперкубок Європи пройде 15-го серпня в столиці Естонії, Талліні.

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