У Суперкубку УЄФА вперше зіграють команди з одного міста
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Суперкубок Європи 2018. Фото: Getty Images
Суперкубок Європи пройде 15-го серпня
У матчі за Суперкубок Європи вперше в історії турніру зіграють дві команди, які представляють одне місто.
Від Ліги чемпіонів право поборотися за ще один євротрофей на старті наступного сезони зобув мадридський «Реал», обігравши у фінальному матчі «Ліверпуль» (3:1).
Переможцем Ліги Європи став ще один клуб з Мадрида – «Атлетико», який переміг в турнірі, обігравши французький «Марсель» в фіналі (3:0).
Нагадаємо, що Суперкубок Європи пройде 15-го серпня в столиці Естонії, Талліні.