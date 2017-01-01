У велоспорті введуть відео-арбітрів після одного з найбільших скандалів 2017-го року

Відео-арбітри будуть відбиратися з чотирьох головних країн світового велоспорту - Франції, Італії, Іспанії та Бельгії

У 2018 році на головних велоперегонах сезону будуть введені відео-арбітри. Один з головних скандалів 2017-го року у велоспорті стався на 4-му етапі Тур де Франс, коли Петер Саган був дискваліфікований з гонки за те, що нібито штовхнув Марка Кевендіша на фінішній прямій і спровокував падіння британця. Пізніше численні відеоповтори підтвердили, що



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Той самий скандальний момент, коли Петер Саган штовхав суперника

Відео-арбітри будуть відбиратися з чотирьох головних країн світового велоспорту - Франції, Італії, Іспанії та Бельгії

У 2018 році на головних велоперегонах сезону будуть введені відео-арбітри.

Один з головних скандалів 2017-го року у велоспорті стався на 4-му етапі Тур де Франс, коли Петер Саган був дискваліфікований з гонки за те, що нібито штовхнув Марка Кевендіша на фінішній прямій і спровокував падіння британця.

Пізніше численні відеоповтори підтвердили, що Саган не штовхав свого суперника. У грудні Міжнародний союз велосипедистів (UCI) визнав свою помилку і переконав словака відкликати свій позов з арбітражного суду Лозанні.

Як повідомляє Het Nieuwsblad, UCI має намір зробити все можливе для того, щоб в майбутньому подібні ситуації не повторилися. Для цього в 2018-му році в тестовому режимі на багатьох великих перегонах буде введений відео-арбітр.

Відео-арбітри будуть відбиратися з чотирьох головних країн світового велоспорту - Франції, Італії, Іспанії та Бельгії, де і проводиться більшість найбільших гонок. Відео-арбітри будуть стежити за всіма доступними в гонці телекамерами і матимуть рівноцінне право голосу на ряду з трьома іншими суддями.

У 2018-му році відео-арбітри працюватимуть на всіх трьох Гран Турах, чотирьох з п'яти Монументах (крім Ломбардії) і чемпіонаті світу в Інсбруку. У разі, якщо експеримент буде визнаний успішним, відео-арбітрів з 2019-го року запровадять у всіх інших гонках світового календаря.

Джерело: sportarena.com