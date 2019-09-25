У волейбольній Суперлізі залишиться 8 команд



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Афіша волейбольної Суперліги Фейсбук

Збільшення кількості учасників чемпіонату України на наступний сезон не відбудеться

У волейбольній Суперлізі України залишиться вісім команд на наступний сезон. Команди ШВСМ-СумДУ (Суми) та «Фаворит» (Лубни) знялися з участі в чемпіонаті України сезону-2019/20.

Обидві команди потерпають від фінансової скрути, інформує Федерація волейболу України.

Відтак очікуваного розширення Суперліги не відбудеться.

То ж наступного сезону в чемпіонаті України серед чоловіків виступатимуть команди «Барком-Кажани» (Львів), «Серце Поділля» (Вінниця), «МХП-Вінниця» (Тростянець), «Юридична Академія» (Харків), «Буревісник-ШВСМ» (Чернігів), УК «Житичі» (Житомир), «Новатор» (Хмельницький) та «Локомотив-ХГВУФК №1»(Харків).

Змагання стартують 10 жовтня.

Нагадаємо, напередодні збірна України дала бій Сербії в 1/4 фіналу чемпіонату Європи.