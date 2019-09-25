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    У волейбольній Суперлізі залишиться 8 команд

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    Афіша волейбольної Суперліги - У волейбольній Суперлізі залишиться 8 команд
    Афіша волейбольної Суперліги
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    Збільшення кількості учасників чемпіонату України на наступний сезон не відбудеться

    У волейбольній Суперлізі України залишиться вісім команд на наступний сезон. Команди ШВСМ-СумДУ (Суми) та «Фаворит» (Лубни) знялися з участі в чемпіонаті України сезону-2019/20.

    Обидві команди потерпають від фінансової скрути, інформує Федерація волейболу України.

    Відтак очікуваного розширення Суперліги не відбудеться.

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    То ж наступного сезону в чемпіонаті України серед чоловіків виступатимуть команди «Барком-Кажани» (Львів), «Серце Поділля» (Вінниця), «МХП-Вінниця» (Тростянець), «Юридична Академія» (Харків), «Буревісник-ШВСМ» (Чернігів), УК «Житичі» (Житомир), «Новатор» (Хмельницький) та «Локомотив-ХГВУФК №1»(Харків). 

    Змагання стартують 10 жовтня.

    Нагадаємо, напередодні збірна України дала бій Сербії в 1/4 фіналу чемпіонату Європи.

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