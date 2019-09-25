«Ми не очікували»: тепла зустріч українських атлетів, які прилетіли на чемпіонат світу в Катар (відео)



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Мар'ян Закальницький, Ольга Ляхова, Михайло Кохан на чолі з тренером В'ячеславом Тиртишником їдуть у Доху, щоб перемогти ФЛАУ

Українці з екзотичної країни згуртувалися, щоб привітати спортсменів

Вчора, 24 вересня, перша група українських легкоатлетів прилетіла на чемпіонат світу в катарську столицю Доху. Безпосередньо в аеропорту на наших спортсменів і тренерів очікував сюрприз.

Кілька десятків українців, які працюють у посольстві України в Катарі та просто відпочивають у Досі, влаштували команді теплий прийом.

«Такої зустрічі ми точно не очікували. Дякуємо!» - це слова під цим відео на офіційному пабліку Федерації легкої атлетики України.

Чемпіонат світу з легкої атлетики стартує 26 вересня і завершиться 7 жовтня у Досі. Наразі перші враження українців від Катару приблизно такі: «Спекотно, аж занадто».