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Президент КОНМЕБОЛ вибачився за порівняння бразильських футбольних клубів з шимпанзе

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Президент КОНМЕБОЛ вибачився за порівняння бразильських футбольних клубів з шимпанзе
Заява Домінгеса спровокувала скандал
фото: Marcos Corrêa/PR

Слова Домінгеса обурили багатьох футбольних функціонерів та вболівальників у Бразилії

Президент КОНМЕБОЛ (Південноамериканська футбольна конфедерація) Алехандро Домінгес вибачився за свої слова про те, що Кубок Лібертадорес без бразильських команд схожий на «Тарзана без Чити». Про це повідомляє «Главком».

Після жеребкування Кубок Лібертадорес журналісти запитали Домінгеса, чи може він уявити головний клубний турнір Південної Америки без бразильських команд.

«Це було б, як Тарзан без Чити, це неможливо», – відповів Домінгес.

Чита – персонаж-шимпанзе, що з'являвся у фільмах і телесеріалах про Тарзана як друг головного героя.

Слова Домінгеса обурили багатьох футбольних функціонерів та вболівальників у Бразилії.

«Я хочу вибачитись. Вираз, який я використав, є популярною фразою, і я ніколи не мав наміру принизити чи образити будь-кого. Я підтверджую свою відданість продовженню роботи над більш справедливим, згуртованим і вільним від дискримінації футболом», – написав Домінгес у соцмережі.

Нагадаємо, головний тренер російської команди «Зеніт» Сергій Семак розповів, що гравець клубу Вендел став жертвою расистської поведінки вболівальників та одного з гравців команди «Факел» у грі чемпіонату РФ.

Півзахисник «Зеніту» отримав червону картку на 74-й хвилині матчу з «Факелом» – він показував середній палець уболівальникам суперника.

«Вилучення Вендела затьмарило враження про матч. Не лише вилучення. Сподіваюся, будуть санкції щодо тих людей, які так поводяться і дозволяють собі на расовому ґрунті ображати гравців з іншим кольором шкіри, обзивати макакою гравця. Сподіваюся, таких уболівальників усуватимуть довічно. Те саме хочу сказати про одного гравця суперника, який зображував макаку. Сподіваюся, ми надамо відео. Дивно, що цей момент залишився поза увагою судді. Треба поводитись гідно», – сказав Семак після гри.

Варто зазначити, що в країні-агресорі бразилець Вендел грає з 2020 року. За цей час він зіграв у складі «Зеніту» понад 100 матчів.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Бразилія

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