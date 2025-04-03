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Оновлений рейтинг ФІФА: яке місце посідає збірна України

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Оновлений рейтинг ФІФА: яке місце посідає збірна України
Україна залишилася на 25-му місці у рейтингу ФІФА

Підопічні Сергія Ребров додали до свого доробку 4.87 очки

ФІФА оновила світовий рейтинг чоловічих збірних за підсумками перших поєдинків у 2025 році. Українці у ньому продовжили посідати 25-ту позицію.

Востаннє список чоловічих збірних оновлювали ще у грудні 2024 року: тоді Україна зберегла 25-те місце у рейтингу.

У плейоф за місце у дивізіоні A Ліги націй Україна спершу перемогла бельгійців у номінально домашньому матчі (3:1), після чого зазнала розгрому на виїзді (0:3) й не змогла вийти у еліту – 3:4 за сумою двох поєдинків.

Що змінилося у рейтингу збірних ФІФА

Україна залишилася на 25-му місці: підопічні Сергія Ребров додали до свого доробку 4.87 очки й мають 1559.81 бала у рейтингу. 24-й у рейтингу Еквадор збільшив відрив від України на 2.95 очки. Еквадорці зіграли унічию з Чилі й обіграли Венесуелу в кваліфікації на ЧС-2026 та додали до свого активу 7.82 бала. Тепер «синьо-жовті» відстають від Еквадору на 8.14 бала.

Австралія, яка посідає 26-ту сходинку у списку, скоротила відставання від України до 5.26 очок: вони здобули дві перемоги у відборі на чемпіонат світу й набрали 10.4 бали.

27-ма у рейтингу Туреччина також зменшила відставання від України: завдяки перемозі у протистоянні проти Угорщини вони вийшли у дивізіон A Ліги націй й додали до свого активу 14.23 очок. Україна має відрив від турків у 8.34 бала.

Суперник України у кваліфікації на ЧС-2026 Ісландія через виліт у дивізіон C після протистояння плейоф проти Косова опустилася на чотири сходинки. Тепер вони посідають 74-те місце. Ще один суперник «синьо-жовтих» Азербайджан також регресував у рейтингу на дві сходинки: тепер стали 119-ті.

У топ-10 рейтингу ФІФА чотири зміни: збірні Іспанії та Нідерландів піднялися у десятці, тоді як Франція й Португалії – втратили позиції.

Рейтинг збірних ФІФА

1. Аргентина – 1886.16 бала
2. Іспанія – 1854.64 (+1 позиція)
3. Франція – 1852.71 (-1)
4. Англія – 1819.2
5. Бразилія – 1776.03
6. Нідерланди – 1752.44 (+1)
7. Португалія – 1750.08 (-1)
8. Бельгія – 1735.75 (-2)
9. Італія – 1718.31
10. Німеччина – 1716.98
...

23. Республіка Корея – 1574.93
24. Еквадор – 1567.95
25. Україна – 1559.81
26. Австралія – 1554.55
27. Туреччина – 1551.47 (+1)
74. Ісландія – 1336.55 (-4)
119. Азербайджан – 1150.64 (-2)

Нагадаємо, українська футболістка Любов Шматко не візьме участі у першому з двох матчів жіночої Ліги націй через загибель брата на війні.

Джерело
Теги: ФІФА НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України

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