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    Уболівальник отримав місяць в'язниці за те, що заважав змагатися мотогонщикам

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    Уболівальник отримав місяць в'язниці за те, що заважав змагатися мотогонщикам

    Інцидент трапився під час кваліфікації Tourist Trophy на острові Мен, що в Ірландському морі

    67-річний уболівальник, який вибіг на трасу під час кваліфікації Tourist Trophy на острові Мен, покараний чотирма тижнями позбавлення волі.

    Окрім того, Джеймс Вільям Форд, через якого довелося перервати кваліфікацію, отримав п'ятирічну заборону на відвідування острова Мен.

    За інформацією BBC News, обвинувачення заявило суду, що Форд проявив «агресію та непослух», коли маршали сказали йому відійти від воріт на секції Кросбі.

    Форд поговорив із директором змагань по телефону, але відмовився відійти. Потім він перетнув трасу, і його заарештували.

    Через цей інцидент кваліфікація у класах Супербайк і Суперсток була припинена на 20 хвилин.

    У вівторок Форд визнав себе винним у тому, що перешкоджав проведенню гонки та не виконав вимоги маршала. Він став першою особою, засудженою за відповідним законом про дорожні гонки, прийнятим на острові у 2016 році.

    Сержант Ендрю Рід сказав: «Раптова прогулянка трасою призвела б до катастрофічних наслідків – не лише для того, хто незаконно потрапив на трасу, і гонщиків, а й для глядачів».

    Джерело: ua.motorsport.com

    спорт в'язниця Автоспорт
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