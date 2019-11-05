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    Учасницю Олімпіади-2016 засудили за перевезення наркотиків

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    Мадія Гафур - Учасницю Олімпіади-2016 засудили за перевезення наркотиків
    Мадія Гафур
    ВВС

    Нідерландську легкоатлетку Мадію Гафур засудили до 8 з половиною років ув’язнення

    Нідерландську легкоатлетку Мадію Гафур засудили до 8 з половиною років ув’язнення за транспортування наркотиків.

    У червні вона намагалася перевезти автомобілем 50 кілограмів метамфетаміна та екстазі з Німеччини до Нідерландів. Спортсменку затримали на митному контролі. Вартість вилучених речовин становить понад 2 мільйони євро.

    На суді Гафур відмовилася повідомити, хто передав їй наркотичні речовини та не визнала вину. Вона має намір оскаржувати вирок, інформує ВВС.

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    Гафур виступала на Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро та мала виступати цього року на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) легка атлетика наркотики Ріо-2016
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