Учасницю Олімпіади-2016 засудили за перевезення наркотиків



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Мадія Гафур ВВС

Нідерландську легкоатлетку Мадію Гафур засудили до 8 з половиною років ув’язнення

Нідерландську легкоатлетку Мадію Гафур засудили до 8 з половиною років ув’язнення за транспортування наркотиків.

У червні вона намагалася перевезти автомобілем 50 кілограмів метамфетаміна та екстазі з Німеччини до Нідерландів. Спортсменку затримали на митному контролі. Вартість вилучених речовин становить понад 2 мільйони євро.

На суді Гафур відмовилася повідомити, хто передав їй наркотичні речовини та не визнала вину. Вона має намір оскаржувати вирок, інформує ВВС.

Гафур виступала на Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро та мала виступати цього року на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі.