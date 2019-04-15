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    Уестбрук вийшов на шосте місце за кількістю тріпл-даблів в плей-офф НБА

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    Расселл Вестбрук - Уестбрук вийшов на шосте місце за кількістю тріпл-даблів в плей-офф НБА
    Расселл Вестбрук

    Всього «Оклахома-Сіті» виграв близько 80% матчів, в яких Уестбрук оформляв тріпл-дабл

    Розігруючий «Оклахома-Сіті Тандер» Расселл Вестбрук, набравши 24 очка, зробивши 10 підборів і віддавши 10 результативних передач в першому матчі серії першого раунду з «Портленд Трейл Блейзерс», довів їх загальну кількість в плей-офф НБА до 9. Таким чином, він зрівнявся з Вілтом Чемберленом та посідає шосте місце в історії ліги за цим показником.

    Попереду 30-річного Уестбрука залишаються тільки Ларрі Берд (10 тріпл-даблів в плей-офф), Реджон Рондо (10), Джейсон Кідд (11), Леброн Джеймс (23) і Меджік Джонсон (30).

    Зустріч завершилася виїзною поразкою «Оклахома-Сіті» з рахунком 99:104. Після неї «Тандер» поступаються в серії 0-1.

    Всього «Оклахома-Сіті» виграв близько 80% матчів, в яких Уестбрук оформляв тріпл-дабл.

    Джерело: Чемпионат.com

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