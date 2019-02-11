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    Угорський «Ференцварош» може поповнитися ще одним українцем

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    Угорський «Ференцварош» може поповнитися ще одним українцем

    Команда Сергія Реброва шукає підсилення в УПЛ

    22-річний нападник «Маріуполя» Андрій Борячук може продовжити кар'єру в угорському клубі «Ференцварош». Про це повідомляють на rangado.24.hu.

    Тренує команду український наставник Сергій Ребров, він планує орендувати гравця до кінця сезону з подальшою опцією викупу.

    Зараз Борячук належить «Шахтарю» і грає за «Маріуполь» також на правах оренди. У «Ференцвароші» вже грають двоє українців - Ігорь Харатін та Іван Петряк.

    Зазначимо, зимове трансферне вікно в Угорщині закривається 15 лютого.

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