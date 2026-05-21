УЄФА назвала героїв сезону Ліги Європи

Організатор змагань визначив найкращих футболістів кампанії

Півзахисник бірмінгемської «Астон Вілли» Морган Роджерс визнаний найкращим гравцем Ліги Європи 2025/26. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Атакувальний хавбек доклався до тріумфу «вілланів» у турнірі. У фіналі проти німецького «Фрайбурга» (3:0) він оформив гол і результативну передачі. Загалом Роджерс провів 15 матчів у Лізі Європи в цій кампанії, у яких забив три мячі та віддав пять результативних передач.

Натомість півзахисник фіналіста змагань Йоган Манзамбі став відкриттям турніру. Молодий швейцарець також зіграв 15 поєдинків у Лізі Європи 2025/26. До свого активу він записав два голи та два асисти.

Роджерс також потрапив до символічної збірної сезону в турнірі. Компанію йому склали троє одноклубників – воротар Еміліано Мартінес, а також півзахисники Джон Макгінн і Еміліано Буендія. Також до команди найсильніших потрапили представники «Сельти» з іспанського Віго, португальської «Браги», «Фрайбурга» (два), англійського «Ноттінгема» (два) та севільського «Бетіса».

👕✨ The UEFA Technical Observer Group has selected its 2025/26 UEFA Europa League Team of the Season...#UEL | @UEFA pic.twitter.com/tHnwdefmwT — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 21, 2026

До слова, лондонський «Арсенал» заробив найбільше серед чемпіонів європейських ліг. Довгожданий тріумф в АПЛ збагатить «канонірів» на понад 223 млн євро. Призові десятки англійські команди перевищили заробітки чемпіонів інших країн.

Нагадаємо, керманич Астон Вілли Унаї Емері повторив рекорд двох легенд за виграними фіналами єврокубків. Іспанець наздогнав італійського тренера Карло Анчелотті та португальського фахівця Жозе Моурінью. Кожен із цієї трійки переміг у шести фіналах.