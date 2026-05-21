Головна Спорт Новини
search button user button menu button

УЄФА назвала героїв сезону Ліги Європи

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
УЄФА назвала героїв сезону Ліги Європи
Морган Роджерс був найкращим упродовж цілої кампанії
фото: Reuters
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Організатор змагань визначив найкращих футболістів кампанії

Півзахисник бірмінгемської «Астон Вілли» Морган Роджерс визнаний найкращим гравцем Ліги Європи 2025/26. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Атакувальний хавбек доклався до тріумфу «вілланів» у турнірі. У фіналі проти німецького «Фрайбурга» (3:0) він оформив гол і результативну передачі. Загалом Роджерс провів 15 матчів у Лізі Європи в цій кампанії, у яких забив три мячі та віддав пять результативних передач.

Натомість півзахисник фіналіста змагань Йоган Манзамбі став відкриттям турніру. Молодий швейцарець також зіграв 15 поєдинків у Лізі Європи 2025/26. До свого активу він записав два голи та два асисти.

Роджерс також потрапив до символічної збірної сезону в турнірі. Компанію йому склали троє одноклубників – воротар Еміліано Мартінес, а також півзахисники Джон Макгінн і Еміліано Буендія. Також до команди найсильніших потрапили представники «Сельти» з іспанського Віго, португальської «Браги», «Фрайбурга» (два), англійського «Ноттінгема» (два) та севільського «Бетіса».

До слова, лондонський «Арсенал» заробив найбільше серед чемпіонів європейських ліг. Довгожданий тріумф в АПЛ збагатить «канонірів» на понад 223 млн євро. Призові десятки англійські команди перевищили заробітки чемпіонів інших країн.

Нагадаємо, керманич Астон Вілли Унаї Емері повторив рекорд двох легенд за виграними фіналами єврокубків. Іспанець наздогнав італійського тренера Карло Анчелотті та португальського фахівця Жозе Моурінью. Кожен із цієї трійки переміг у шести фіналах.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи УЄФА ФК «Астон Вілла»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лондонський «Челсі» пропустить наступну Лігу чемпіонів
Шість команд із топ-20 рейтингу УЄФА у наступному сезоні не зіграють у Лізі чемпіонів
18 травня, 09:57
УЄФА закликала ФІФА анулювати тренерську ліцензію Влаховського
УЄФА пожиттєво дискваліфікувала тренера, який знімав футболісток у душі
19 травня, 20:57
Унаї Емері повторив рекорд за кількістю виграних єврокубкових фіналів
Емері повторив рекорд Анчелотті та Моурінью за виграними фіналами в єврокубках
Сьогодні, 12:32
Збірна України буде грати європейські турніри за новим форматом
УЄФА змінить формат кваліфікації на Євро та Ліги націй з сезону 2028/29
Сьогодні, 15:54
Еміліано Мартінес продовжив переможну серію у фінальних матчах
Голкіпер «Астон Вілли» відіграв фінал Ліги Європи зі серйозною травмою
Сьогодні, 17:10
Чемпіон Англії заробив чверть мільярда за сезон
«Арсенал» заробив найбільше серед чемпіонів європейських ліг
Сьогодні, 20:25

Новини

Роналду став чемпіоном Саудівської Аравії з «Аль-Насром»
Роналду став чемпіоном Саудівської Аравії з «Аль-Насром»
Дві зірки Прем'єр-ліги Англії потрапили до заявки збірної Єгипту на Чемпіонат світу
Дві зірки Прем'єр-ліги Англії потрапили до заявки збірної Єгипту на Чемпіонат світу
УЄФА назвала героїв сезону Ліги Європи
УЄФА назвала героїв сезону Ліги Європи
«Арсенал» заробив найбільше серед чемпіонів європейських ліг
«Арсенал» заробив найбільше серед чемпіонів європейських ліг
«Мілан» відпустив нападника в середняк чемпіонату Італії
«Мілан» відпустив нападника в середняк чемпіонату Італії
Збірна ДР Конго перервала підготовку до Чемпіонату світу через спалах лихоманки Ебола
Збірна ДР Конго перервала підготовку до Чемпіонату світу через спалах лихоманки Ебола

Новини

Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Сьогодні, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Сьогодні, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Сьогодні, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Сьогодні, 10:18
Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь видатного українця (фото)
Сьогодні, 08:18
Вознесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання
Сьогодні, 07:15

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua