«Мілан» відпустив нападника в середняк чемпіонату Італії

Антон Федорців
Лоренцо Коломбо (ліворуч) продовжить виступи в Генуї
фото: ФК «Дженоа»
Клуб українця оформив повноцінний трансфер форварда

Вихованець «Мілана» Лоренцо Коломбо змінив прописку в межах італійської Серії A та став повноцінним виконавцем «Дженоа». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Грифони» віддали за нападника 7 млн євро. Він уклав із генуезцями контракт на три роки. Цей сезон італієць провів на «Луїджі Ферраріс» на правах оренди.

Коломбо дебютував за «Мілан» у кампанії 2019/20, та пробитися до першої команди «россонері» так і не зумів. Натомість він часто їздив орендами. У цій ролі форвард захищав кольори італійських «Кремонезе», СПАЛа з Феррари, «Лечче», «Монци» та «Емполі».

У нинішньому сезоні Коломбо зіграв 37 матчів у чемпіонаті Італії. До свого активу він записав сім голів і дві результативні передачі. До табору збірної Італії нападника досі не викликали.

До слова, італієць Карло Анчелотті офіційно продовжив контракт зі збірною Бразилії. Він  уклав договір до середини 2030 року. Анчелотті очолив Бразилію у травні торік.

Нагадаємо, керманич міланського «Інтера» Крістіан Ківу повторив два досягнення Жозе Моурінью. Румун став п'ятим тренером на чолі «нерадзуррі» зі Скудетто в дебютному сезоні. Також він став першим іноземцем із 2010 року з титулом Серії A.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Серія А ФК «Мілан» Лоренцо Коломбо

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

