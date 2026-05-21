«Мілан» відпустив нападника в середняк чемпіонату Італії

Клуб українця оформив повноцінний трансфер форварда

Вихованець «Мілана» Лоренцо Коломбо змінив прописку в межах італійської Серії A та став повноцінним виконавцем «Дженоа». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Грифони» віддали за нападника 7 млн євро. Він уклав із генуезцями контракт на три роки. Цей сезон італієць провів на «Луїджі Ферраріс» на правах оренди.

Коломбо дебютував за «Мілан» у кампанії 2019/20, та пробитися до першої команди «россонері» так і не зумів. Натомість він часто їздив орендами. У цій ролі форвард захищав кольори італійських «Кремонезе», СПАЛа з Феррари, «Лечче», «Монци» та «Емполі».

У нинішньому сезоні Коломбо зіграв 37 матчів у чемпіонаті Італії. До свого активу він записав сім голів і дві результативні передачі. До табору збірної Італії нападника досі не викликали.

До слова, італієць Карло Анчелотті офіційно продовжив контракт зі збірною Бразилії. Він уклав договір до середини 2030 року. Анчелотті очолив Бразилію у травні торік.

Нагадаємо, керманич міланського «Інтера» Крістіан Ківу повторив два досягнення Жозе Моурінью. Румун став п'ятим тренером на чолі «нерадзуррі» зі Скудетто в дебютному сезоні. Також він став першим іноземцем із 2010 року з титулом Серії A.