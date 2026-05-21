Збірна ДР Конго перервала підготовку до Чемпіонату світу через спалах лихоманки Ебола

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
фото: imago / Xinhua
Збірна ДР Конго зупинила свою підготовку до Чемпіонату світу з футболу через спалах лихоманки Ебола. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВВС.

Футболісти національної команди ДР Конго розпочали тренування у Кіншасі, але тренувальний табір було припинено на тлі надзвичайної ситуації – у країні загинуло близько 130 людей.

Всесвітня організація охорони здоров'я назвала спалах лихоманки Ебола надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу, але відмовилася визнавати ситуацію пандемією. Ситуація ускладнюється тим, що спалах хвороб у ДР Конго викликаний штамом, для якого поки що не розроблено вакцин.

Підготовка збірної ДР Конго до Чемпіонату світу відновиться пізніше в Бельгії.

Конголезці планують провести товариські матчі проти Данії (3 червня) у Бельгії та проти Чилі (9 червня) в Іспанії.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
