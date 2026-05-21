Емері повторив рекорд Анчелотті та Моурінью за виграними фіналами в єврокубках

Іспанський фахівець виграв цього сезону Лігу Європи разом з «Астон Віллою»

Головний тренер «Астон Вілли» Унаї Емері в черговий раз став переможцем футбольної Ліги Європи і повторив рекорд за кількістю виграних єврокубкових фіналів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

Рекорд Емері в єврокубках: що відомо

Перед фіналом «Астон Вілли» з «Фрайбургом Унаї Емері підходив до матчу у статусі рекордсмена Ліги Європи (4 перемоги). У фіналі турніру у 2026 році іспанський фахівець переписав рекорд – він виграв уп'яте Лігу Європи, що принесло «Астон Віллі» перший єврокубковий трофей за 44 роки.

Окрім того Емері повторив рекорд за кількістю виграних єврокубкових фіналів. Іспанський тренер програв лише один з шести фіналів єврокубків: у 2019 році в тій-таки Лізі Європи з «Арсеналом».

З п'ятьма виграними фіналами Емері – лише четвертий тренер в історії, якому вдалося досягти подібного показника. Раніше це вдавалося Карло Анчелотті, Жозе Моурінью та Джованні Трапаттоні.

Усі фінали Унаї Емері у Лізі Європи:

2014 рік: «Севілья» (Іспанія) – «Бенфіка» (Португалія) 0:0, 4:2 по пенальті

– «Бенфіка» (Португалія) 0:0, 4:2 по пенальті 2015 рік: «Севілья» (Іспанія) – «Дніпро» (Україна) 3:2

– «Дніпро» (Україна) 3:2 2016 рік: «Севілья» (Іспанія) – «Ліверпуль» (Англія) 3:1

– «Ліверпуль» (Англія) 3:1 2019 рік: «Арсенал» (Англія) – «Челсі» (Англія) 1:4

1:4 2021 рік: «Вільярреал» (Іспанія) – «Манчестер Юнайтед» (Англія) 1:1, 11:10 по пенальті

– «Манчестер Юнайтед» (Англія) 1:1, 11:10 по пенальті 2026 рік: «Астон Вілла» (Англія) – «Фрайбург» (Німеччина) 3:0

Унаї Емері очолив «Астон Віллу» у 2022 році. Під його керівництвом команда також дійшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів у сезоні 2024/25. В АПЛ у сезоні-2025/26 «віллани» достроково гарантували собі місце в ЛЧ на наступний рік навіть без перемоги у Лізі Європи.

Нагадаємо, стали відомі потенційні суперники київського «Динамо» у 1-му раунді кваліфікації (Q1) Ліги Європи.

У фіналі Кубка України 2025/26 «Динамо» обіграло «Чернігів» та вийшло до Ліги Європи 2026/27, де стартуватиме з 1-го раунду кваліфікації (Q1). «Динамо» отримало сіяний статус у Q1 Ліги Європи.

Потенційні суперники «Динамо» у Q1 Ліги Європи:

«Войводина» (Сербія)

«Жиліна» (Словаччина)

«Університатя Клуж» (Румунія)

«Алюміній» (Словенія)

«Деррі Сіті» (Ірландія)

«Вестрі» (Ісландія)

Щоб вийти до основного раунду Ліги Європи, потрібно пройти чотирьох суперників (на стадіях від Q1 до Q4). У разі поразки команда переходить до наступного раунду третього за силою єврокубкового турніру – Ліги конференцій.

Жеребкування Q1 Ліги Європи 2026/27 відбудеться 16 червня, матчі цієї стадії заплановані на 9 та 16 липня.