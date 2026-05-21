Калініна пробилася у півфінал тенісного турніру в Марокко

Українка продовжила шлях до трофею у Північній Африці

Вітчизняна тенісистка Ангеліна Калініна здолала угору Анну Бондар у чвертьфіналі змагань у марокканському Рабаті. Про це повідомляє «Главком».

Фактично зі старту поєдинку розгорнулася боротьба за кожен розіграш. Перші чотири гейми завершилися успіхом тієї, хто приймав подачі. Та згодом суперниці стабілізували власну гру.

Як наслідок, до кінця першої партії стався лише один брейк. Вирішальним став сьомий гейм. Саме тоді Калініна зуміла вирвати пункт на подачі угорської тенісистки. А в десятому представниця України з третьої спроби реалізувала сетбол.

Бондар націлилася на реванш у другій партії. Вона розпочала з трьох набраних очок, але українська тенісистка зуміла вирівняти становище в середині партії (4:4). Далі пішла гра нервів, а міцнішими вони виявилися в Калініної. Остання й дотиснула опонентку навіть без тай-брейку.

Українка в півфіналі турніру зустрінеться зі ще однією представницею Угорщини – Панною Удварді. Матч запланований на п'ятницю, 22 травня. Призовий фонд Morocco Open склав понад 280 тисяч доларів.

Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem. 1/4 фіналу

Ангеліна Калініна (Україна) – Анна Бондар (Угорщина, 5) – 6:4, 7:5

До слова, напередодні Еліна Світоліна виграла турнір серії WTA 1000 в італійському Римі. У фіналі українка здолала американську тенісистку Корі Гауфф. Також на шляху до трофею вона вибила польку Ігу Свьонтек і казахську тенісистку Єлену Рибакіну.

Нагадаємо, американка Вінус Вільямс уперше з 2021 року змагатиметься на Відкритому чемпіонаті Франції. Легендарна тенісистка виступить в парному розряді. Її партнеркою стане співвітчизниця Баптіст.