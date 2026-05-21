Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Калініна пробилася у півфінал тенісного турніру в Марокко

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Калініна пробилася у півфінал тенісного турніру в Марокко
Ангеліна Калініна попрямувала в 1/2 фіналу
фото: Reuters
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Українка продовжила шлях до трофею у Північній Африці

Вітчизняна тенісистка Ангеліна Калініна здолала угору Анну Бондар у чвертьфіналі змагань у марокканському Рабаті. Про це повідомляє «Главком».

Фактично зі старту поєдинку розгорнулася боротьба за кожен розіграш. Перші чотири гейми завершилися успіхом тієї, хто приймав подачі. Та згодом суперниці стабілізували власну гру.

Як наслідок, до кінця першої партії стався лише один брейк. Вирішальним став сьомий гейм. Саме тоді Калініна зуміла вирвати пункт на подачі угорської тенісистки. А в десятому представниця України з третьої спроби реалізувала сетбол.

Бондар націлилася на реванш у другій партії. Вона розпочала з трьох набраних очок, але українська тенісистка зуміла вирівняти становище в середині партії (4:4). Далі пішла гра нервів, а міцнішими вони виявилися в Калініної. Остання й дотиснула опонентку навіть без тай-брейку.

Українка в півфіналі турніру зустрінеться зі ще однією представницею Угорщини – Панною Удварді. Матч запланований на п'ятницю, 22 травня. Призовий фонд Morocco Open склав понад 280 тисяч доларів.

Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem. 1/4 фіналу

  • Ангеліна Калініна (Україна) – Анна Бондар (Угорщина, 5) – 6:4, 7:5

До слова, напередодні Еліна Світоліна виграла турнір серії WTA 1000 в італійському Римі. У фіналі українка здолала американську тенісистку Корі Гауфф. Також на шляху до трофею вона вибила польку Ігу Свьонтек і казахську тенісистку Єлену Рибакіну.

Нагадаємо, американка Вінус Вільямс уперше з 2021 року змагатиметься на Відкритому чемпіонаті Франції. Легендарна тенісистка виступить в парному розряді. Її партнеркою стане співвітчизниця Баптіст.

Теги: теніс Ангеліна Калініна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ангеліна Калініна стала чвертьфіналісткою Morocco Open
Калініна здолала Стародубцеву в дербі українок на тенісному турнірі в Рабаті
Вчора, 21:59
Катаріна Завацька близька до виходу на турнір серії Grand Slam
Завацька пробилася у фінал кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції
Вчора, 21:40
Селехметьєва отримала іспанське громадянство 21 травня
Перспективна російська тенісистка отримала громадянство Іспанії
Сьогодні, 18:02
Еліна Світоліна підходить до «Ролан Гарросу» у статусі сьомої ракетки світу
«Ролан Гаррос» 2026: українські тенісистки дізнались суперниць у першому раунді
Сьогодні, 16:25
Корнєєва в Stories свого профілю в Instagram опублікувала зображення георгіївської стрічки
WTA відмовляється реагувати на публікацію тенісистки з Росії символа війни проти України
Сьогодні, 11:23
Біллі Джин Кінг виграла 39 турнірів Великого шлему, а також переписала гендерні стереотипи щодо тенісу
Легендарна тенісистка здобула вищу освіту у 82 роки
Вчора, 07:30
Сорана Кирстя неодноразово наближалася до двадцятки найсильніших, але вперше змогла увійти туди лише зараз
36-річна Кирстя встановила новий віковий рекорд у жіночому тенісі
19 травня, 19:37
Еліна Світоліна продовжує залишатися лідеркою українського жіночого тенісу
Семеро українських тенісисток увійшли до заявки основної сітки Вімблдону
19 травня, 18:02
Яннік Сіннер переписав історію чоловічого тенісу
Сіннер зібрав колекцію «тисячників» і встановив новий тенісний рекорд
17 травня, 21:25

Новини

«Мілан» відпустив нападника в середняк чемпіонату Італії
«Мілан» відпустив нападника в середняк чемпіонату Італії
Збірна ДР Конго перервала підготовку до Чемпіонату світу через спалах лихоманки Ебола
Збірна ДР Конго перервала підготовку до Чемпіонату світу через спалах лихоманки Ебола
Калініна пробилася у півфінал тенісного турніру в Марокко
Калініна пробилася у півфінал тенісного турніру в Марокко
Багаторічний лідер «Манчестер Сіті» знайшов новий кар'єрний варіант
Багаторічний лідер «Манчестер Сіті» знайшов новий кар'єрний варіант
Перспективна російська тенісистка отримала громадянство Іспанії
Перспективна російська тенісистка отримала громадянство Іспанії
«Тихо говорити світу, хто ми є». Зірки українського спорту задали тон у День вишиванки
«Тихо говорити світу, хто ми є». Зірки українського спорту задали тон у День вишиванки

Новини

Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Сьогодні, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Сьогодні, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Сьогодні, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Сьогодні, 10:18
Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь видатного українця (фото)
Сьогодні, 08:18
Вознесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання
Сьогодні, 07:15

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua