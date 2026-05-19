Головна Спорт Новини
search button user button menu button

УЄФА пожиттєво дискваліфікувала тренера, який знімав футболісток у душі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
УЄФА пожиттєво дискваліфікувала тренера, який знімав футболісток у душі
УЄФА закликала ФІФА анулювати тренерську ліцензію Влаховського
фото: Reuters
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Тренер використовував камеру, заховану у рюкзаку, щоб зняти футболісток команди під час прийому душу

УЄФА довічно дискваліфікувала колишнього тренера жіночої команди «Словацько» Петра Влаховського за зйомку гравчинь у душовій кабіні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic.

УЄФА також закликала ФІФА запровадити щодо тренера аналогічні санкції та анулювати тренерську ліцензію Влаховського.

Зазначається, що тренер використав мініатюрну камеру, заховану у своєму рюкзаку, щоб зняти футболісток команди під час прийому душу та перевдягання у роздягальнях до та після тренувань і матчів.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ тренер УЄФА скандал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрій Ярмоленко (в центрі) наблизився до статусу найкращого бомбардира УПЛ усіх часів
«Полтава» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 29 туру УПЛ Реклама
16 травня, 09:15
Депутатка «Слуги народу» Світлана Максимчук потрапила у скандал через дитину за кермом
Скандал у Кривому Розі. Депутатка посадила 11-річну доньку за кермо
12 травня, 11:41
«Уфа» буде оскаржувати рішення щодо присудження клубу технічної поразки
У російському футболі виник гучний скандал через українські дрони
7 травня, 09:12
Поєдинок «Баварія» – «ПСЖ» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo
Чи здобуде перемогу клуб Забарного? Де дивитися півфінал Ліги чемпіонів «Баварія» – «ПСЖ»
6 травня, 12:54
У батальйоні як виправдання вказали, що бійці тривалий час воюють і виконують важкі бойові завдання
Військових «Вовків Да Вінчі» підозрюють у побитті і викраденні чоловіка: батальйон зробив заяву
2 травня, 21:59
Катерина Осадча назвала поради, як зберегти молодість
Осадча обурила українок порадами, як зберегти молодість та натрапила на хейт
1 травня, 18:32
Національна збірна України зіграє товариський поєдинок проти Данії
Збірна України з футболу зіграє товариський матч із Данією
30 квiтня, 12:41
Чемпіонат світу 2026 року пройде у Канаді, Мексиці та США з 11 червня по 19 липня 2026 року
ФІФА збільшить призовий фонд Чемпіонату світу після скарг
27 квiтня, 16:57
Птахи додали напруги до і без того непростого матчу для «Мельбурн Вікторі» та «Ньюкасл Джетс»
В Австралії чайки перервали футбольний матч
20 квiтня, 17:10

Новини

УЄФА пожиттєво дискваліфікувала тренера, який знімав футболісток у душі
УЄФА пожиттєво дискваліфікувала тренера, який знімав футболісток у душі
Клуб АПЛ погрожує забанити фанатів через гомофобні кричалки
Клуб АПЛ погрожує забанити фанатів через гомофобні кричалки
Одна з найбільших країн світу ризикує лишитися без трансляції Чемпіонату світу 2026
Одна з найбільших країн світу ризикує лишитися без трансляції Чемпіонату світу 2026
36-річна Кирстя встановила новий віковий рекорд у жіночому тенісі
36-річна Кирстя встановила новий віковий рекорд у жіночому тенісі
У Румунії топова тренерка з гімнастики звинувачується у знущаннях над підопічними
У Румунії топова тренерка з гімнастики звинувачується у знущаннях над підопічними
У молодіжної збірної України з футболу буде новий тренер – джерело
У молодіжної збірної України з футболу буде новий тренер – джерело

Новини

Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Сьогодні, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Сьогодні, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Сьогодні, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
Вчора, 17:17
Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Вчора, 15:08

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua