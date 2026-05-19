Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Тренер використовував камеру, заховану у рюкзаку, щоб зняти футболісток команди під час прийому душу

УЄФА довічно дискваліфікувала колишнього тренера жіночої команди «Словацько» Петра Влаховського за зйомку гравчинь у душовій кабіні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic.

УЄФА також закликала ФІФА запровадити щодо тренера аналогічні санкції та анулювати тренерську ліцензію Влаховського.

Зазначається, що тренер використав мініатюрну камеру, заховану у своєму рюкзаку, щоб зняти футболісток команди під час прийому душу та перевдягання у роздягальнях до та після тренувань і матчів.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.