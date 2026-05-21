УЄФА змінить формат кваліфікації на Євро та Ліги націй з сезону 2028/29

УЄФА пояснює реформу бажанням позбутися великої кількості нерівних матчів між грандами та аутсайдерами

Після Чемпіонату Європи 2028 з футболу буде змінено формат європейської кваліфікації та Ліги націй. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Які реформи в турнірах збірних готує УЄФА

У новій структурі Ліга націй, починаючи з розіграшу-2028/29, перейде від системи з чотирма лігами до трьох ліг по 18 команд. Кожна ліга складатиметься з трьох груп по шість команд, які проведуть по шість матчів проти п’яти різних суперників: по одному вдома або в гостях проти команд із різних кошиків, а також два – вдома та в гостях – проти суперника зі свого кошика.

З урахуванням участі 55 команд Ліга C включатиме одну групу з семи команд, матчі в якій розпочнуться на одне міжнародне вікно раніше. Чвертьфінали, фінальний турнір за участю чотирьох команд і стикові матчі за підвищення/пониження в класі залишаться без змін.

Європейська кваліфікація також отримає багаторівневу структуру:

Ліга 1 складатиметься з 36 команд Ліг A і B Ліги націй;

Ліга 2 – з решти 18 або 19 команд Ліги націй.

У Лізі 1 буде три групи по 12 команд, сформовані з трьох кошиків по 12 команд. Кожна команда проведе шість матчів удома або в гостях проти шести різних суперників – по два з кожного кошика. Це буде схоже на формат клубних турнірів УЄФА.

Турнір у Лізі 2 проводитиметься за таким самим принципом, як Ліга C Ліги націй: три групи по шість команд або одна група з семи.

Команди країн-господарок, які автоматично потрапили до фінальної стадії, також візьмуть участь у Європейській кваліфікації, щоб визначити своє становище в наступному розіграші Ліги націй. Найкращі команди кожної групи Ліги 1 отримають прямі путівки, а решта місць будуть розподілені через систему стикових матчів, у якій отримають шанси і команди Ліги 2.

Нагадаємо, Україна завершила єврокубковий сезон з найкращим результатом набраних очок до таблиці коефіцієнтів УЄФА за 10 років.

Єдиний представник України на стадії півфіналів єврокубків «Шахтар» завершив свою участь в Лізі конференцій, поступившись за підсумками двох матчів англійському «Крістал Пелас».

Таким чином «Шахтар» не зміг додати балів до таблиці коефіцієнтів УЄФА. Попри це єврокубкова кампанія «гірників» та інших клубів УПЛ принесла Україні в загальному 8.312 очок. Цей результат є найкращим для України за останні 10 років. У сезоні 2015/16 вітчизняні клуби набрали 9.800 очок, а після цього найкращим результатом були 8 балів у сезоні 2017/18.

Скільки балів набрали українські клуби цього сезону в єврокубках:

«Шахтар» – 6.0625;

«Динамо» – 1.75;

«Полісся» – 0.5;

«Олександрія» – 0.00.

У порівнянні зі стартом сезону змін для України не відбулася – 23-тя позиція була на старті, такою і залишилася.