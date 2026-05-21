Дві зірки Прем'єр-ліги Англії потрапили до заявки збірної Єгипту на Чемпіонат світу

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

«Фараони» готуються до поїздки на Мундіаль

Тренерський штаб національної команди Єгипту визначився з переліком викликаних на Чемпіонат світу 2026. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Футбольної асоціації Єгипту.

Хоссам Хассан запросив до лав «фараонів» 25 виконавців. Головні зірки єгипетської збірної виступають в англійській Прем'єр-лізі – вінгер «Ліверпуля» Мохамед Салах і нападник «Манчестер Сіті» Омар Мармуш. Проте, більшість футболістів грають у місцевій першості.

Фінальна заявка збірної Єгипту на ЧС-2026

До національної команди отримали виклик представники чемпіонатів Катару, ОАЕ, Франції, Саудівської Аравії, Данії, Іспанії та Англії. У єгипетській першості виступають 16 футболістів.

Воротарі: Мохамед Ель-Шенаві, Мустафа Шобейр (обидва – «Аль-Ахлі» Каїр), Мохамед Алаа («Ель-Гуна»), Аль-Махді Соліман («Замалек»)

Захисники: Мохамед Хані, Ясер Ібрагім (обидва – «Аль-Ахлі» Каїр), Тарек Алаа (ЗЕД), Хамді Фатхі («Аль-Вакра»), Рамі Рабіа («Аль-Айн»), Хоссам Абдельмаджід («Замалек»), Мохамед Абдельмонем («Ніцца»), Ахмед Фоту («Замалек»), Карім Хафез («Пірамідс»)

Півзахисники: Маруан Аттія, Трезеге, Зізо (всі – «Аль-Ахлі» Каїр), Моханад Лашін («Пірамідс»), Набіль Емад («Ель-Наджма»), Махмуд Сабер (ЗЕД), Ібрагім Адель («Норшелланн»), Хессем Хассан («Ов'єдо»), Мохамед Салах («Ліверпуль»)

Нападники: Омар Мармуш («Манчестер Сіті»), Хамза Абделькарім («Барселона» B), Актай Абдулла («Смуха»)

Збірна Єгипту на ЧС-2026

«Фараони» за результатами жеребкування потрапили в квартет G. На груповому етапі підопічні Хассана протистоятимуть національним командам Бельгії, Ірану та Нової Зеландії.

Перший матч на Єгипет чекатиме 15 червня в американському Сіетлі проти бельгійців. Там же фараони зіграють проти іранської збірної у фінальному турі. Натомість з новозеландцями національна команда Єгипту зустрінеться в канадському Ванкувері.

До слова, іменитий тренер повернувся на місток збірної Кюрасао перед Чемпіонатом світу. Нідерландець Дік Адвокат відновить роботу з «Блакитною хвилею» після кількамісячної паузи. Саме він сенсаційно вивів національну команду на Мундіаль.

Нагадаємо, раніше збірна Аргентини оголосила попередню заявку на Чемпіонат світу 2026. До списку Ліонеля Скалоні потрапили 55 футболістів. Поза заявкою опинився нападник італійської «Роми» Пауло Дібала.