Голкіпер «Астон Вілли» відіграв фінал Ліги Європи зі серйозною травмою

Еміліано Мартінес пошкодив палець під час розминки

Аргентинський воротар «Астон Вілли» Еміліано Мартінес відіграв повністю фінальний поєдинок Ліги Європи проти німецького «Фрайбурга», незважаючи на серйозну травму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

«Астон Вілла» вийшла до фіналу єврокубків уперше за 44 роки. У вирішальному матчі Ліги Європи сезону 2025/26 англійський клуб обіграв німецький «Фрайбург» (3:0). Поєдинок завершився перемогою команди Унаї Емері з рахунком 3:0.

Після матчу стало відомо, що голкіпер клубу з Бірмінгему Еміліано Мартінес зіграв з травмованим пальцем. Пошкодження голкіпер отримав за лічені хвилини до початку зустрічі під час розминки, через що медичний персонал проводив екстрений огляд безпосередньо на полі. Попри виникнення додаткових труднощів під час фіксації м'яча, Мартінес вирішив не просити заміну.

Протягом зустрічі «Фрайбург» завдав два удари у площину воріт, які Мартінес відбив, зберігши власні ворота «сухими».

Цей титул став першим єврокубковим трофеєм у кар'єрі аргентинця на клубному рівні. Разом із цим Мартінес продовжив статистику виграних фіналів – наразі він перемагав у кожному титульному поєдинку, включно з Кубком Англії, двома Кубками Америки та Чемпіонатом світу 2022.

Наступним міжнародним турніром для голкіпера має стати Чемпіонат світу 2026 в складі збірної Аргентини. Для чинних чемпіонів мундіаль розпочнеться матчем проти Алжиру, який відбудеться 16 червня в Канзас-Сіті.

Нагадаємо, раніше збірна Аргентини оголосила попередню заявку на Чемпіонат світу 2026. До списку Ліонеля Скалоні потрапили 55 футболістів. Поза заявкою опинився нападник італійської «Роми» Пауло Дібала.