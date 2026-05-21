«Арсенал» заробив найбільше серед чемпіонів європейських ліг
Титул Прем'єр-ліги неабияк покращить фінансове становище «канонірів»
Лондонський «Арсенал» випередив переможців решти провідних чемпіонатів Європи за виграними призовими в сезоні 2025/26. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на SalaryLeaks.
Довгожданий тріумф в англійській Прем'єр-лізі збагатить «канонірів» на понад 223 млн євро. Щоправда, друга та третя команди на фініші кампанії у чемпіонаті Англії розташувалися неподалік. «Манчестер Сіті» отримає майже 220 млн, а «Манчестер Юнайтед» – 216 млн.
АПЛ підтвердила статус найбагатшої ліги світу. Кожна з першої десятки тамтешніх команд заробить більше, ніж чемпіони інших провідних європейських ліг. Лише за ними опинилися іспанські гранди – «Барселона» (180 млн євро) та мадридський «Реал» (173 млн).
Ще скромніші фінансові здобутки чемпіонів Німеччини, Італії та Франції. Мюнхенська «Баварія» отримає понад 107 млн євро призових. Натомість міланський «Інтер» і «Парі Сен-Жермен» не дотягнули навіть до сотні – 83+ млн і 60 млн відповідно.
Провідні клуби Європи за призовими на внутрішній арені в сезоні 2025/26:
- «Арсенал» – 223,45 млн євро,
- «Манчестер Сіті» – 219,6 млн,
- «Манчестер Юнайтед» – 216 млн,
...
- «Барселона» – 180 млн,
- «Реал» – 173 млн,
- «Баварія» – 107,2 млн,
- «Інтер» – 83,2 млн,
- ПСЖ – 60 млн.
