«Арсенал» заробив найбільше серед чемпіонів європейських ліг

Титул Прем'єр-ліги неабияк покращить фінансове становище «канонірів»

Лондонський «Арсенал» випередив переможців решти провідних чемпіонатів Європи за виграними призовими в сезоні 2025/26. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на SalaryLeaks.

Довгожданий тріумф в англійській Прем'єр-лізі збагатить «канонірів» на понад 223 млн євро. Щоправда, друга та третя команди на фініші кампанії у чемпіонаті Англії розташувалися неподалік. «Манчестер Сіті» отримає майже 220 млн, а «Манчестер Юнайтед» – 216 млн.

АПЛ підтвердила статус найбагатшої ліги світу. Кожна з першої десятки тамтешніх команд заробить більше, ніж чемпіони інших провідних європейських ліг. Лише за ними опинилися іспанські гранди – «Барселона» (180 млн євро) та мадридський «Реал» (173 млн).

Ще скромніші фінансові здобутки чемпіонів Німеччини, Італії та Франції. Мюнхенська «Баварія» отримає понад 107 млн євро призових. Натомість міланський «Інтер» і «Парі Сен-Жермен» не дотягнули навіть до сотні – 83+ млн і 60 млн відповідно.

Провідні клуби Європи за призовими на внутрішній арені в сезоні 2025/26:

«Арсенал» – 223,45 млн євро, «Манчестер Сіті» – 219,6 млн, «Манчестер Юнайтед» – 216 млн,

...

«Барселона» – 180 млн,

«Реал» – 173 млн,

«Баварія» – 107,2 млн,

«Інтер» – 83,2 млн,

ПСЖ – 60 млн.

До слова, «Манчестер Юнайтед» близький до рішення щодо головного тренера на новий сезон. Директори запропонують співвласнику клубу Джиму Реткліффу затвердити Майкла Карріка в ролі постійного керманича команди. Він очолив команду в січні.

Нагадаємо, англійський «Борнмут» назвав наступного головного тренера. Іспанець Іраола вирішив покинути лави «вишень» після цієї кампанії. Його замінить німецький фахівець Марко Розе.