УЄФА покарав «Лаціо» частковим закриттям трибун за расистську поведінку фанатів



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«Лаціо» буде зобов'язаний розмістити на порожній трибуні великий банер з логотипом УЄФА і слоганом проти расизму

«Лаціо» став жертвою санкцій з боку УЄФА за підсумками матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи з «Севільєю» (0:2), який відбувся 20 лютого в Іспанії, повідомляє прес-служба організації.

За підсумками розслідування дисциплінарний комітет ухвалив рішення покарати римський клуб частковим закриттям трибуни на наступному домашньому єврокубковому матчі. Сектор, на який не будуть допущені вболівальники, повинен бути розрахований мінімум на 3 тис. місць.

Зокрема, «Лаціо» буде зобов'язаний розмістити на цій трибуні великий банер з логотипом УЄФА і слоганом проти расизму. Також італійський клуб оштрафований на € 20 тис.

Нагадаємо, в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи, яке відбулося в Римі, «Лаціо» поступився «Севільї» з рахунком 0:1. У матчі-відповіді іспанська команда знову здобула перемогу (2:0) і вийшла в 1/8 фіналу турніру, де програла празької «Славії».

Джерело: Чемпионат.com