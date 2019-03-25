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    УЄФА представив талісман чемпіонату Європи 2020 року (відео)

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    УЄФА представив талісман чемпіонату Європи 2020 року (відео)
    Фото: UEFA.com

    Його звуть «Скілзі»

    Прес-служба УЄФА представила талісман чемпіонату Європи, який пройде в 2020 році. Його звуть «Скілзі», що є похідним від англійського слова skills - навички.

    Як повідомляє прес-служба, новий маскот поєднує в собі якості футбольних фрістайлерів. Для презентації талісмана були запрошені відомі фрістайлери Лів Кук і Тобіас Бекс. Вони разом з талісманом показували футбольні трюки під час офіційної презентації, яка відбулася перед матчем відбіркового турніру чемпіонату Європи 2020 року Нідерланди - Німеччина в Амстердамі.

    Чемпіонат Європи відбудеться влітку 2020 року. Вдруге у фінальній частині чемпіонату зіграють 24 збірні. Також він стане першим турніром, який пройде не на території однієї або двох країн, а на 12 стадіонах 12 міст 12 національних асоціацій УЄФА.


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