УЄФА відсторонив «Мехелен» від Ліги Європи через участь в договірних матчах



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УЄФА переглянув своє рішення і встановив причетність бельгійського клубу до нелегальних перемог

УЄФА прийняв рішення відсторонити «Мехелен» від участі в Лізі Європи в зв'язку з організацією клубом договірних матчів в чемпіонаті Бельгії. 3 червня за підсумками розслідування УЄФА допустив команду до участі в груповому етапі Ліги Європи, але Бельгійський арбітражний суд (БАС) дискваліфікував її на один єврокубковий сезон, схваливши рішення Королівського бельгійського футбольного союзу. УЄФА переглянув своє рішення і встановив причетність бельгійського клубу до нелегальних перемог.

«Згідно зі статтею 4.02 регламенту турніру, УЄФА може спиратися на те чи інше рішення національної або міжнародної спортивної організації, а також арбітражного або державного суду. Було взято до уваги, що УЄФА щосили бореться з договірними матчами, які є серйозною проблемою сучасного спорту, і також той факт, що Федерація футболу Бельгії після рішення БАС прибрала «Мехелен» із списку учасників клубних турнірів УЄФА в сезоні-2019/20. Апеляційна інстанція УЄФА визнала рішення ФФБ і БАС відсторонити «Мехелен» від участі в турнірах УЄФА і анулювала своє рішення від 15 липня відповідно до статті 4.02 регламенту Ліги Європи», - йдеться на офіційному сайті УЄФА.

Джерело: Чемпионат.com