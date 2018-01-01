Всього планують приїхати на цю зустріч представники 21-ї країни

Україна ініціює проведення чемпіонату Європи серед ветеранів. УЄФА пропонує провести Євро серед ветеранів в 2020 році, Україна пропонує провести перший чемпіонат Європи на рік раніше – в 2019-му. Про це Футбол 24 повідомив президент Асоціації ветеранів футболу України, віце-президент ФФУ Олег Собуцький. Собуцький розповів, що в неділю, 4



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Збірна України серед ветеранів. Фото: ФФУ

Всього планують приїхати на цю зустріч представники 21-ї країни

Україна ініціює проведення чемпіонату Європи серед ветеранів. УЄФА пропонує провести Євро серед ветеранів в 2020 році, Україна пропонує провести перший чемпіонат Європи на рік раніше – в 2019-му. Про це Футбол 24 повідомив президент Асоціації ветеранів футболу України, віце-президент ФФУ Олег Собуцький.

Собуцький розповів, що в неділю, 4 лютого, він відвідає в Мадриді зустріч представників європейських збірних серед ветеранів, на якій обговорюватимуть можливість проведення чемпіонату Європи серед ветеранів. Всього планують приїхати на цю зустріч представники 21-ї країни.

До слова, збірна України серед ветеранів під час турне Південною Америкою у результативному матчі обіграла ветеранів Бока Хуніорс.