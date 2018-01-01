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    Україна ініціює проведення чемпіонату Європи серед ветеранів

    Всього планують приїхати на цю зустріч представники 21-ї країни
    Україна ініціює проведення чемпіонату Європи серед ветеранів. УЄФА пропонує провести Євро серед ветеранів в 2020 році, Україна пропонує провести перший чемпіонат Європи на рік раніше – в 2019-му. Про це Футбол 24 повідомив президент Асоціації ветеранів футболу України, віце-президент ФФУ Олег Собуцький. Собуцький розповів, що в неділю, 4
    • Сьогодні, 13:05
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    <span>Збірна України серед ветеранів. Фото: ФФУ</span>
    Збірна України серед ветеранів. Фото: ФФУ

    Всього планують приїхати на цю зустріч представники 21-ї країни

    Україна ініціює проведення чемпіонату Європи серед ветеранів. УЄФА пропонує провести Євро серед ветеранів в 2020 році, Україна пропонує провести перший чемпіонат Європи на рік раніше – в 2019-му. Про це Футбол 24 повідомив президент Асоціації ветеранів футболу України, віце-президент ФФУ Олег Собуцький.

    Собуцький розповів, що в неділю, 4 лютого, він відвідає в Мадриді зустріч представників європейських збірних серед ветеранів, на якій обговорюватимуть можливість проведення чемпіонату Європи серед ветеранів. Всього планують приїхати на цю зустріч представники 21-ї країни.

    До слова, збірна України серед ветеранів під час турне Південною Америкою у результативному матчі обіграла ветеранів Бока Хуніорс.

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