Україна ініціює проведення чемпіонату Європи серед ветеранів
- Сьогодні, 13:05
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Всього планують приїхати на цю зустріч представники 21-ї країни
Україна ініціює проведення чемпіонату Європи серед ветеранів. УЄФА пропонує провести Євро серед ветеранів в 2020 році, Україна пропонує провести перший чемпіонат Європи на рік раніше – в 2019-му. Про це Футбол 24 повідомив президент Асоціації ветеранів футболу України, віце-президент ФФУ Олег Собуцький.
Собуцький розповів, що в неділю, 4 лютого, він відвідає в Мадриді зустріч представників європейських збірних серед ветеранів, на якій обговорюватимуть можливість проведення чемпіонату Європи серед ветеранів. Всього планують приїхати на цю зустріч представники 21-ї країни.
До слова, збірна України серед ветеранів під час турне Південною Америкою у результативному матчі обіграла ветеранів Бока Хуніорс.