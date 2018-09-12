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    Україна, Іспанія та ще шість збірних здобули максимум очок у двох перших матчах Ліги націй

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    Збірна України. Фото Павла Кубанова - Україна, Іспанія та ще шість збірних здобули максимум очок у двох перших матчах Ліги націй
    Збірна України. Фото Павла Кубанова

    У перших двох дивізіонах максимум очок після двох матчів здобули лише три команди. Збірна України – серед них

    На старті Ліги націй лише трьом національним командам, що виступають у перших двох дивізіонах турніру, вдалося взяти максимальну кількість очок після двох проведених поєдинків.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

    Таким вдалим початком змагання можуть похвалитися збірні Іспанії, Боснії та Герцеговини й України.

    Піренейці обіграли в гостях англійців (2:1) і розтрощили вдома Хорватію (6:0).

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    Балканцям вдалося перемогти на виїзді Північну Ірландію (2:1) і відсвяткувати домашній успіх у зустрічі з Австрією (1:0).

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    Нагадаємо, що збірна України на старті Ліги націй здобула виїзну перемогу над Чехією (2:1) та здолала у Львові Словаччину (1:0).

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    Зауважимо, що у дивізіонах C та D максимум очок у стартових турах здобули Фінляндія, Болгарія, Грузія, Люксембург і Македонія.

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