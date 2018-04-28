Збірна України перемогла Туркменістан і Узбекистан на боксерському турнірі в Харкові

Харківський турнір проходить в рамках підготовки до ліцензійних стартів на Олімпійські ігри-2020

У Харкові відбулося відкриття матчевої масштабної міжнародної боксерської зустрічі «Чотирьох країн». У своїх стартових боях на турнірі перша збірна України не залишила шансів Туркменістану - 9:1, а також впоралася з командою з Узбекистану з рахунком - 6:2. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації боксу України. У матчі з



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Олександр Хижняк. Фото: 5 канал

Харківський турнір проходить в рамках підготовки до ліцензійних стартів на Олімпійські ігри-2020

У Харкові відбулося відкриття матчевої масштабної міжнародної боксерської зустрічі «Чотирьох країн».

У своїх стартових боях на турнірі перша збірна України не залишила шансів Туркменістану - 9:1, а також впоралася з командою з Узбекистану з рахунком - 6:2. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації боксу України.

У матчі з Туркменістаном чемпіон світу в середній вазі Олександр Хижняк переміг Нурсахета Паззуева (5:0). Це був перший бій українця після торішньої перемоги на чемпіонаті світу.

Також до складу першої збірної увійшли: Назар Куротчин, Дмитро Замотаєв, Микола Буценко, Юрій Шестак, Мгер Оганесян, Євген Барабанов, Валерій Харламов, Рамазан Муслімов, Віктор Вихрист.

Зазначимо, що харківський турнір проходить в рамках підготовки до ліцензійних стартів на Олімпійські ігри-2020 року, а крім першої збірної в змаганнях також бере участь і друга українська збірна.

Склад другої команди: Євген Овсянніков, Ігор Сопінський, Ярослав Ветошкин, Олександр Меленюк, Ярослав Харциз, Ярослав Самофалов, Андрій Терегеря, Владислав Михайлов, Костянтин Пінчук, Ігор Шевадзуцький.