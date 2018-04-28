Збірна України перемогла Туркменістан і Узбекистан на боксерському турнірі в Харкові
- Вчора, 15:09
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Харківський турнір проходить в рамках підготовки до ліцензійних стартів на Олімпійські ігри-2020
У Харкові відбулося відкриття матчевої масштабної міжнародної боксерської зустрічі «Чотирьох країн».
У своїх стартових боях на турнірі перша збірна України не залишила шансів Туркменістану - 9:1, а також впоралася з командою з Узбекистану з рахунком - 6:2. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації боксу України.
У матчі з Туркменістаном чемпіон світу в середній вазі Олександр Хижняк переміг Нурсахета Паззуева (5:0). Це був перший бій українця після торішньої перемоги на чемпіонаті світу.
Також до складу першої збірної увійшли: Назар Куротчин, Дмитро Замотаєв, Микола Буценко, Юрій Шестак, Мгер Оганесян, Євген Барабанов, Валерій Харламов, Рамазан Муслімов, Віктор Вихрист.
Зазначимо, що харківський турнір проходить в рамках підготовки до ліцензійних стартів на Олімпійські ігри-2020 року, а крім першої збірної в змаганнях також бере участь і друга українська збірна.
Склад другої команди: Євген Овсянніков, Ігор Сопінський, Ярослав Ветошкин, Олександр Меленюк, Ярослав Харциз, Ярослав Самофалов, Андрій Терегеря, Владислав Михайлов, Костянтин Пінчук, Ігор Шевадзуцький.