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    Збірна України перемогла Туркменістан і Узбекистан на боксерському турнірі в Харкові

    Харківський турнір проходить в рамках підготовки до ліцензійних стартів на Олімпійські ігри-2020
    У Харкові відбулося відкриття матчевої масштабної міжнародної боксерської зустрічі «Чотирьох країн». У своїх стартових боях на турнірі перша збірна України не залишила шансів Туркменістану - 9:1, а також впоралася з командою з Узбекистану з рахунком - 6:2. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації боксу України. У матчі з
    • Вчора, 15:09
    • Розсилка
    Олександр Хижняк. Фото: 5 канал
    Олександр Хижняк. Фото: 5 канал

    Харківський турнір проходить в рамках підготовки до ліцензійних стартів на Олімпійські ігри-2020

    У Харкові відбулося відкриття матчевої масштабної міжнародної боксерської зустрічі «Чотирьох країн».

    У своїх стартових боях на турнірі перша збірна України не залишила шансів Туркменістану - 9:1, а також впоралася з командою з Узбекистану з рахунком - 6:2. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації боксу України.

    У матчі з Туркменістаном чемпіон світу в середній вазі Олександр Хижняк переміг Нурсахета Паззуева (5:0). Це був перший бій українця після торішньої перемоги на чемпіонаті світу.

    Також до складу першої збірної увійшли: Назар Куротчин, Дмитро Замотаєв, Микола Буценко, Юрій Шестак, Мгер Оганесян, Євген Барабанов, Валерій Харламов, Рамазан Муслімов, Віктор Вихрист.

    Зазначимо, що харківський турнір проходить в рамках підготовки до ліцензійних стартів на Олімпійські ігри-2020 року, а крім першої збірної в змаганнях також бере участь і друга українська збірна.

    Склад другої команди: Євген Овсянніков, Ігор Сопінський, Ярослав Ветошкин, Олександр Меленюк, Ярослав Харциз, Ярослав Самофалов, Андрій Терегеря, Владислав Михайлов, Костянтин Пінчук, Ігор Шевадзуцький.

    Харків бокс Збірна України Ярослав Самофалов Узбекистан Туркменістан
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