Україна піднялася в світовому рейтинзі ФІБА 3х3



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Змагання з баскетболу 3х3 ФБУ

У загальному заліку український баскетбол 3х3 піднявся на дві сходинки

України піднялася на дві сходинки в загальному світовому рейтинзі ФІБА з баскетболу 3х3 – з восьмої сходинки на шосту.

При цьому в категорії чоловіків у нас залишається найнижча позиція – 13 в світі та 8-ма в Європі.

У жіночій категорії Україна наразі шоста в світі та четверта в Європі.

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Серед чоловіків U-23 український баскетбол 3х3 сьомий в світі та четвертий в Європі. У відповідній жіночій категорії ми четверті в світі та другі в Європі.

У чоловіків U-18 Україна четверта в світі та друга в Європі, а серед жінок – п’ята в світі та третя в Європі.

Нагадаємо, напередодні збірні України очолили загальний залік Ліги націй U-23 після успішних виступів на етапах в угорському Сольноку.

Баскетбол 3х3 став олімпійським видом спорту. На Іграх-2020 у Токіо відбудуться дебютні змагання. Рейтинг ФІБА 3х3 впливатиме в підсумку на кваліфікацію команд на Олімпіаду.