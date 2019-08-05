Чемпіони України з баскетболу почали підготовку до нового сезону



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Баскетболісти «Хіміка» вийшли з відпустки БК «Хімік»

Баскетболісти южненського «Хіміка» вийшли в відпустки

Уже за традицією на початку серпня южненський «Хімік» почав підготовку до нового сезону.

Більшу частину поточного складу команди становлять гравці 1999-2002 р.н. То ж у южненців є нагода стати наймолодшою командою чемпіонату, інформує прес-служба клубу.

Наразі в складі головної команди «Хіміка» тренуються Олександр Рябчук, Андрій Войналович, Артем Ковальов, Ануар Рахімшаіков, Кирило Марченко, Вадим Козак, Віталій Шорсткий, Дмитро Головчик, Максим Ніколенко, Денис Клевзуник.

Початок підготовки прокоментував головний тренер «Хіміка» Віталій Степановський:

- З командою Суперліги ми з 1 серпня приступили до тренувань, в основному приїхали всі хлопці, які були зайняті в збірних - а це практично всі наші гравці, які залучалися до роботи збірних України U-18, U-20.

Тренуємося за звичайною схемою, першим етапом йде втягуючий збір, медогляд, потім як завжди працюємо над функціональним станом команди і над тактико-технічними моментами.

За складом можу сказати, що особливих змін у нас немає, з новачків у нас додався Михайло Горобченко, молодий гравець, який перший сезон в Суперлізі провів в Київ-Баскеті, був у складі студентської збірної. З нашої команди вищої ліги увійшли такі хлопці як Головчик, Клевзуник, Шорсткий, в найближчому майбутньому плануємо ще підписувати гравців, підсилити наш склад.

Весь перший збір ми проводимо в Южному, упродовж серпня будемо тренуватися на нашій базі, в кінці цього етапу, можливо, проведемо низку товариських матчів.