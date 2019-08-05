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    Чемпіони України з баскетболу почали підготовку до нового сезону

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    Баскетболісти &laquo;Хіміка&raquo; вийшли з відпустки - Чемпіони України з баскетболу почали підготовку до нового сезону
    Баскетболісти «Хіміка» вийшли з відпустки
    БК «Хімік»

    Баскетболісти южненського «Хіміка» вийшли в відпустки

    Уже за традицією на початку серпня южненський «Хімік» почав підготовку до нового сезону.

    Більшу частину поточного складу команди становлять гравці 1999-2002 р.н. То ж у южненців є нагода стати наймолодшою командою чемпіонату, інформує прес-служба клубу.

    Наразі в складі головної команди «Хіміка» тренуються Олександр Рябчук, Андрій Войналович, Артем Ковальов, Ануар Рахімшаіков, Кирило Марченко, Вадим Козак, Віталій Шорсткий, Дмитро Головчик, Максим Ніколенко, Денис Клевзуник.

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    Початок підготовки прокоментував головний тренер «Хіміка» Віталій Степановський:
    - З командою Суперліги ми з 1 серпня приступили до тренувань, в основному приїхали всі хлопці, які були зайняті в збірних - а це практично всі наші гравці, які залучалися до роботи збірних України U-18, U-20.
    Тренуємося за звичайною схемою, першим етапом йде втягуючий збір, медогляд, потім як завжди працюємо над функціональним станом команди і над тактико-технічними моментами.
    За складом можу сказати, що особливих змін у нас немає, з новачків у нас додався Михайло Горобченко, молодий гравець, який перший сезон в Суперлізі провів в Київ-Баскеті, був у складі студентської збірної. З нашої команди вищої ліги увійшли такі хлопці як Головчик, Клевзуник, Шорсткий, в найближчому майбутньому плануємо ще підписувати гравців, підсилити наш склад.
    Весь перший збір ми проводимо в Южному, упродовж серпня будемо тренуватися на нашій базі, в кінці цього етапу, можливо, проведемо низку товариських матчів.

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